Manchester City vs Chelsea [ESPN 2 EN VIVO] Horarios y dónde ver por TV el partidazo por Premier League

ESPN 2 EN VIVO Manchester City vs Chelsea ONLINE | Este jueves 25 de junio se juega el partido por la Jornada 31 de la Premier League. El duelo está pactado para las 2:15 p.m. (hora peruana) en el Stamford Bridge y será transmitido EN DIRECTO por ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Más allá del encanto del partido, todo el mundo del fútbol estará con la mirada puesta en el Stamford Bridge. Y es que una derrota del Manchester City en la casa del Chelsea hará posible que el equipo de Jurgen Klopp, uno de los más tradicionales de Inglaterra, acabe con una racha de 30 años sin ganar un título local.

Ahora bien, a favor del Liverpool juegan las prioridades del Manchester City. El título se torna imposible para el equipo de Pep Guardiola, que muy bien lo sabe y le dará la prioridad a los cuartos de final de la FA Cup.

"No podemos negar que nuestra mirada está puesta en el partido de Newcastle (cuartos de la Copa de Inglaterra, el domingo). Es una final para nosotros", señaló Guardiola en conferencia de prensa.

En ese sentido, el Manchester City jugará con un equipo alterno ante un Chelsea que también cuenta con FA Cup el fin de semana, pero cuya prioridad es la clasificación a la próxima Champions League.

El Manchester United, quinto de la Premier League, acortó a dos puntos su distancia con el Chelsea, lo que significa que un traspié londinense podría complicar sus chances de quedarse con el último cupo de clasificación a la Champions.

Aunque la FA Cup también importa, Frank Lampard evitará tantas rotaciones con la idea de mantener los cinco puntos de distancia con el Manchester United. En ese sentido, el técnico inglés apostará por la vuelta de Jorginho -que vuelve tras dos fechas de suspensión- y la titularidad de jugadores como Olivier Giroud y Christian Pulisic.

En el caso del Manchester City, la gran ausencia se llama Sergio Aguero, lesionado de gravedad y con posibilidades de no volver a jugar en lo que queda de Premier League. Aunque todas las opciones son posibles, hay tres jugadores que apuntan a volver a la titularidad como De Bruyne, Sterling y Laporte.

"El equipo no está preparado físicamente para jugar 90 minutos cada tres días. No ocurrirá", puntalizó Pep Guardiola sobre la rotación que se viene ante el Chelsea.

Formaciones probables Manchester City vs Chelsea

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Gundogan, Foden; Mahrez, Jesus, Sterling.

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso; Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud, Pulisic.

Manchester City vs Chelsea: horarios en el mundo, país por país

Perú: 2:15 p. m.

Argentina: 4:15 p. m.

Italia: 9:15 p. m.

Chile: 4:15 p. m.

España: 9:15 p. m.

México: 2:15 p. m.

Colombia: 2:15 p. m.

Uruguay: 4:15 p. m.

Paraguay: 4:15 p. m.

Ecuador: 2:15 p. m.

Brasil: 5:15 p. m.

Bolivia: 3:15 p. m.

Venezuela: 3:15 p. m.

República Dominicana: 3:15 p. m.

Panamá: 2:15 p. m.

Costa Rica: 1:15 p. m.

Honduras: 1:15 p. m.

Guatemala: 1:15 p. m.

El Salvador: 1:15 p. m.

¿Qué canal transmitirá Manchester City vs Chelsea por Premier League?

Argentina: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Bolivia: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Chile: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Colombia: ESPN Play Sur y ESPN2 Colombia.

Costa Rica: Sky HD.

Dominica: SportsMax App y SportsMax 2.

República Dominicana: SportsMax 2, Sky HD y SportsMax App.

Ecuador: ESPN Play Sur y ESPN 2.

El Salvador: Sky HD.

Francia beIN Sports 1, Free y beIN SPORTS CONNECT.

Alemania: TeleClub Sport Live y DAZN.

Guatemala: Sky HD.

Honduras: Sky HD.

México: Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Países Bajos: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14 y Ziggo Sport Voetbal.

Nueva Zelanda: Sky Sport 7 beIN Sports y beIN Sports Connect New Zealand.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN2 Sur.

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal.

España: Movistar Laliga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 2 y Mitele Plus.

Reino Unido: LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA y beIN SPORTS CONNECT.

Uruguay: ESPN2 Sur y ESPN Play Sur.

Venezuela: ESPN Play Sur.

ESPN Play

ESPN Play es una aplicación creada por la cadena ESPN que te permite acceder desde tu teléfono, tablet o computadora a contenidos en vivo o on demand. ... Mirar los mejores programas de ESPN TV completos. Con ESPN Play tienes el control de la programación a través de una experiencia interactiva tan rica como fácil de usar.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Manchester City vs Chelsea?

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Caro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

¿Dónde ver Manchester City vs Chelsea en PERÚ?

El partido se televisa en Perú por los canales ESPN 2 Sur y ESPN Play Sur. Sigue en directo la programación para ver el juego Manchester City vs Chelsea por la Premier League.

¿Cuándo juega el Manchester City?

El Manchester City juega hoy (jueves 25 de junio) frente al Chelsea en el reinicio de la Premier League.

¿A qué hora juega el Manchester City?

El Manchester City vs Chelsea se enfrentarán a partir de las 2:15 p. m. (horario de Perú y México), 4:15 p. m. (horario de Argentina), y 8:15 p. m. (horario de España)

