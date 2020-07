Manchester City vs Southampton: Che Adams colgó a Ederson con genial remate [VIDEO]

El Manchester City se caracteriza por los riesgos que muestra en su propuesta de juego, tanto para el ataque como defensa. Los dirigidos por Pep Guardiola se enfrentan al Southampton en la Jornada 33 de la Premier League, pero su estilo de líneas adelantadas les cuesta caro en el marcador.

Tras la goleada 4-0 sobre el Liverpool, ‘The citizens’ salieron a confirmar su gran momento en St. Mary's Stadium. El equipo tuvo algunas variantes en defensa, que de forma involuntaria participaron en el 1-0 del Southampton, a cargo de Che Adams. Una impresionante joya se observó en el campo.

Sobre los 15 minutos de juego, el Manchester City realizaba una de sus tan acostumbradas salidas por bajo, lideradas por el portero Ederson. El brasileño quedó al borde del área cuando su compañero Aymeric Laporte se adelantaba y habilitaba a Oleksandr Zinchenko, quien regresaba al equipo titular.

El lateral ucraniano no tuvo un control perfecto y Stuart Armstrong, volante del Soton, aprovechó para presionar y recuperar el balón. La oportunidad de llegar con peligro al arco del Manchester City era evidente, aunque tras hacer el quite no pudo seguir con la acción, sino que Che Adams se le adelantó.

Tal como se puede ver en las imágenes de la transmisión, el delantero inglés aceleró el paso, le ganó la posición a su compañero y tenía un plan en mente: rematar al arco. La distancia era grande, dado que se encontraba casi en el círculo central del campo, pero nunca dudó para definir.

Che Adams remató con pierna derecha, muy elevado, pero con gran efecto, sacando provecho que Ederson estaba lejos de su arco. El balón cayó repentinamente e infló las redes para el 1-0 transitorio del Southampton sobre Manchester City, resultado con el que matemáticamente se salvan del descenso.