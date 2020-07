Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY domingo 12 de julio de 2020

Partidos de hoy EN VIVO domingo 12 de julio Premier League Arsenal vs Tottenham Everton vs Wolves transmisión de fútbol EN DIRECTO con la agenda futbolística emocionante con partidos por el Campeonato Carioca Fluminense vs Flamengo LaLiga Santander Sevilla vs Mallorca Leganés vs Valencia Serie A Milan vs Napoli MLS is Back Copa GNP por Mexico Tigres vs Atlas ONLINE GRATIS.

7.30 horas Stoke City vs Birmingham - Championship

7.30 horas Swansea vs Leeds United

6.00 horas Wolves vs Everton - Premier League

8.15 horas Aston Villa vs Crystal Palace

10.30 horas Tottenham vs Arsenal

13.00 horas Bournemouth vs Leicester

10.15 horas Genoa vs Spal - Serie A de Italia

12.30 horas Cagliari vs Lecce

12.30 horas Fiorentina vs Verona

12.30 horas Parma vs Bolonia

12.30 horas Udinese vs Sampdoria

14.45 horas Napoli vs Milan

7.00 horas Espanyol vs Eibar - LaLiga Santander

10.00 horas Levante vs Athletic Club

12.30 horas Leganés vs Valencia

15.00 horas Sevilla vs Mallorca

10.00 horas Deportivo La Coruña vs Extremadura - LaLiga SmartBank

12.30 horas Lugo vs Girona

12.30 horas Numancia vs Ponferradina

14.45 horas Real Zaragoza vs Real Oviedo

14.00 horas Fluminense vs Flamengo - Campeonato Carioca

8.00 horas Toronto vs DC United - MLS is Back

19.00 horas Sporting Kansas City vs Minnesota United

21.30 horas Real Salt Lake vs Colorado Rapids

18.00 horas Atlas vs Tigres - Copa GNP por México

20.00 horas Pumas vs Toluca

PREMIER LEAGUE

La Premier League también sigue definiéndose y en esta fecha tendrá implicancia entre descenso y acceso a Europa. El clásico de Londres entre Arsenal vs Tottenham roba protagonismo, pero el Wolves vs Everton también es atractivo. Por la baja, Aston Villa y Bournemouth deben suman ante Crystal Palace y Leicester respectivamente.

LALIGA SANTANDER

La actividad en LaLiga Santander este domingo implicará partidos atractivos en la zona del descenso. Eibar podría dar un paso para salvarse ante Espanyol, mientras que Leganés buscará sumar ante Valencia, lo mismo que Mallorca ante Sevilla. Será complicado para ambos jugando en casa.

CAMPEONATO CARIOCA

El Campeonato Carioca de Brasil entra a su etapa de definición, con un clásico partido: Fluminense vs Flamengo. Este será el primer duelo y el Flu de Fernando Pacheco aspira a lograr un buen resultado, motivado por la victoria por la Copa Río hace unos días.

SERIE A

La Serie A de Italia también está de candela y el Napoli vs Milan será el choque más atractivo del domingo. Además, Lecce podría alejarse un poco más de la zona del decenso si vence a Cagliari, esperando que el Sampdoria vs Udinese no deje un ganador.

LALIGA SMARTBANK

LaLiga SmartBank, segunda división en España, entra en su etapa final. Girona busca ganar para acercarse a la zona de playoffs, pero debe vencer a Lugo, mientras que Real Zaragoza podría meterse a zona de ascenso directo ante Real Oviedo.

MLS IS BACK

La MLS is Back es el nuevo certamen de Estados Unidos, que tiene un formato de mundial. El encuentro más atractivo para el Perú será el Toronto FC vs DC United con la participación de Edison Flores en el equipo visitante.

CHAMPIONSHIP

La Championship, la segunda división de Inglaterra, sigue en sus fechas finales y Leeds United se puede acercar a la zona de ascenso si vence a Swansea. En tanto, Stoke City debe medirse ante Birmingham en la pelea por escapar del descenso.

COPA GNP POR MÉXICO

La Copa GNP por México sigue su marcha, con el Atlas vs Tigres por el Grupo A, ambos definiendo quien clasificará, y Pumas vs Toluca en el Grupo B, ambos ya fuera de la pelea.