Arsenal vs. Liverpool [ESPN 2 EN VIVO] Clásico inglés por la fecha 36 de la Premier League

Arsenal vs. Liverpool EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se ven las caras este miércoles 15 de julio por la fecha 36 de la Premier League. El encuentro se jugará desde las 14:15 p.m. (hora peruana) vía TRANMISIÓN OFICIAL de ESPN 2 en el Emirates Stadium.

El campeón quiere acabar con su relajo. Y es que tras la obtención del título de la Premier League luego de 30 años, Liverpool solo pudo ganar uno de los tres partidos que jugó, pues cayó goleador ante Manchester City, empató a uno ante el Burnley y solo pudo ganarle al Aston Villa.

En dichos encuentros, Jürgen Klopp le dio minutos a los jóvenes Ñeco Williams y Jones para que vayan acoplándose al equipo. Sin embargo, Alexander Arnold y Keyta volverán ser titular en este encuentro debido a que el cuadro red quiere alcanzar los 100 puntos en la competición antes de finalizar la temporada.

Al frente tendrán a un equipo necesitado de triunfos y que por ahora se está quedando fuera de competiciones europea para la siguiente temporada. Y es que Arsenal ha concretado una de sus torneos más irregulares en los últimos años y por ahora se ubica en la casilla 9 de la tabla de posiciones.

El cuadro ‘Gunner’ se encuentra a nueve puntos del quinto lugar de la Premier que le daría acceso a la Europa League. Por lo que un empate o derrota lo estaría dejando fuera de carrera. Por suerte, aún le quedan las semifinales de la Copa FA donde enfrentarán a Manchester City.

Arsenal vs. Liverpool EN VIVO: posibles alineaciones

Arsenal: Martinez; Mustafi, Luiz, Kolasinac; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Tierney; Saka, Lacazette, Aubameyang

Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keyta, Firmino, Salah, Mane.

¿A qué hora juegan Arsenal vs Liverpool?

Perú: 2:15 p. m.

España: 09:15 p. m.

Ecuador: 2:15 p. m.

Colombia: 2:15 p. m.

Uruguay: 4:15 p. m.

Brasil: 4:15 p. m.

Argentina: 4:15 p. m.

Venezuela: 3:15 p. m.

Chile: 3:15 p. m.

Paraguay: 3:15 p. m.

Bolivia: 3:15 p. m.

Alemania: 8:15 p. m.

Portugal: 8:15 p. m.

Reino Unido: 8:15 p. m.

¿Qué canal transmite Arsenal vs Liverpool por Premier League?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: ESPN Colombia

Ecuador: ESPN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Sky HD

Perú: ESPN

España: Movistar+

Estados Unidos: NBC Sports

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN