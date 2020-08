Jürgen Klopp: “¿Quién no quiere tener a Lionel Messi? Pero los números no nos benefician”

Lionel Messi puso el mundo del fútbol de cabeza luego de anunciar sus intenciones de dejar Barcelona durante el actual mercado de pases. El astro argentino parece haberse cansado de los malos manejos de la actual directiva de Josep María Bartomeu y tras la goleada por 8-2 ante Bayern Múnich habría tomado esta radical decisión.

Y desde ya, algunos de los principales equipos de Europa comenzaron a negociar el posible fichaje del astro argentino como el Manchester City y PSG. Ambos clubes cuentan como el poderío económico como para costear el alto salario de Messi, aunque su salida de Barcelona podría complicarse desde el aspecto legal.

Y en medio de todas esta especulaciones, Jürgen Klopp, entrenador de Liverpool, fue consultado sobre la posibilidad de fichar a Lionel Messi descartando de pleno esta chance. El técnico alemán aseguró que le encantaría tenerlo en sus filas, pero los números que se manejan respecto a su cláusula de salida no están dentro de los que podría pagar su club.

“¿Interés? Sí. ¿Quién no quisiera tener a Messi en su equipo? Pero no tenemos chance. Los números no dan para nosotros. Ni siquiera podemos empezar a pensar en algo así. Es claro. No hay oportunidad. Pero es un buen jugador, para ser honesto”, expresó el técnico campeón de la Premier League.

De igual forma, Klopp reconoció que le encantaría tener a Lionel Messi en la Premier pese a que el argentino podría reforzar al Manchester City, su principal contendiente en la carrera por el torneo doméstico de Inglaterra.

“Vencerlos sería todavía más difícil, que ya era muy difícil. Para la Premier League sería grandioso, al 100%. Tener al mejor jugador del mundo en la Liga es algo… No sé si es algo que necesite la Premier League, pero sería un estímulo, seguro. Y sería muy interesante, también. Messi nunca ha jugado en otra Liga que en España. El fútbol es diferente aquí. Me gustaría verlo aquí, pero no estoy seguro si lo veré”, sentenció.