¿Qué es de la vida de Mario Götze, promesa mundial que le dio el título a Alemania en 2014?

El fútbol ha presentado una amplia lista de jugadores que prometían ser las máximas estrellas en cada temporada. Uno de ellos era Mario Götze , recordado volante ofensivo que brilló en la Bundesliga y que fue parte de la Selección de Alemania para ser campeón de la Copa del Mundo 2014, ¿Qué pasó con el ex Borussia Dortmund ?

Tuvo grandes etapas con el Borussia Dormtund hasta la temporada 2012-2013, donde decidió fichar por el rival Bayern Múnich. Un hecho que no fue nada grato para la afición 'negriamarilla'.

Mario Götze tuvo su mejor época en Borussia Dortmund. Foto: Difusión.

No obstante, su época en el Bayern Múnich no fue la tan esperada por el hincha 'bávaro', quien no logró ver su buen fútbol como cuando defendía los colores del Borussia Dortmund.