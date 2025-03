¡No se olvida! James Rodríguez arremetió contra Argentina: "El árbitro los favoreció"

El mediocampista colombiano concedió una entrevista al periodista español Edu Aguirre, en la que destacó el gran torneo realizado por su selección, pero lamentó que "factores externos" impidieran a Colombia alcanzar la gloria continental.

"Hicimos una excelente Copa América, en lo personal fue espectacular. Obviamente queríamos la puntada final que era el título, pero por cosas externas no hemos podido quedar campeones, el árbitro yo creo que influyó, no nos pitó dos penales, para mí uno claro", expresó el jugador en el programa 'Los Amigos de Edu'.