Manchester City vs Liverpool EN VIVO por Premier League: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver

Manchester City vs Liverpool se enfrentan este domingo 9 de noviembre, en un emocionante partido por la fecha 11 de la Premier League 2025/2026. El partido se disputará en el Etihad Stadium a partir de las 11:30 a. m. (hora peruana). Este encuentro será transmitido EN VIVO a través de la señal de ESPN para toda Latinoamérica y Sky para el Reino Unido.

Manchester City vs Liverpool por Premier League

La rivalidad entre el Manchester City y el Liverpool vuelve a tomar protagonismo en la Premier League, con ambos equipos luchando por objetivos clave en la campaña 2025-26. El City, tras una temporada complicada, necesita recuperar consistencia para no quedarse fuera de la zona alta, mientras que el Liverpool llega con la ambición de mantener el paso al frente.

En el bando del Manchester City, la situación exige una reacción. A pesar de contar con estrellas como Erling Haaland, el equipo ha mostrado debilidades defensivas y momentos de inestabilidad, lo que ha generado dudas sobre su candidatura al título. Su técnico, Pep Guardiola, sabe que cada partido ante rivales directos exige lo máximo.

Liverpool llega con buenas sensaciones y un ataque que se apoya fuertemente en Mohamed Salah, quien sigue siendo clave en cada duelo. El equipo de Arne Slot ha demostrado que puede mantener el nivel en el frente y aspira a repetir la fórmula de éxito que lo llevó al título la temporada pasada. Además, estadísticas recientes favorecen su confianza frente al City.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Liverpool ha obtenido 2 victorias, mientras que el Manchester City solo 1. Además, se registraron dos empates. Por lo tanto, en la última estadística, el equipo dirigido por Arne Slot lleva la ventaja.

¿A qué hora juega Manchester City vs Liverpool?

A continuación, te presentamos los horarios confirmados para los distintos países, para que no te pierdas ningún detalle del partido entre Manchester City y Liverpool correspondiente a la fecha 11 de la Premier League 2025-2026:

Perú, Ecuador y Colombia: 11:30 a.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 12:30 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 1:30 p.m.

México y Centroamérica: 10:30 a.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 12:30 p.m.

España: 6:30 p.m.

¿Dónde ver Manchester City vs Liverpool EN VIVO?

El enfrentamiento entre Manchester City vs Liverpool será transmitido mediante la señal EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, para quienes deseen verlo ONLINE, estará disponible vía streaming en la plataforma de Disney Plus.

Manchester City vs Liverpool: canales de transmisión

A continuación, te dejamos los canales confirmados para el Manchester City vs Liverpool para que puedas seguir el partido EN VIVO ONLINE GRATIS en los distintos países de Latinoamérica, así como para Estados Unidos, España y Reino Unido:

Argentina, Uruguay, Paraguay y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.

Brasil: Disney Plus, Zapping y Claro TV.

Perú, Colombia, Chile y Bolivia: ESPN y Disney Plus.

México: Max México, TNT go y Amazon Prime.

Panamá: Max.

Estados Unidos: fuboTV, NBC Sports y Telemundo.

España: DAZN, Movistar + y Amazon Prime.

Reino Unido: Sky Go, Now, Sky Sports y Sky Sports Premier League.

Manchester City vs Liverpool: posibles alineaciones

Posible alineación de Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Silva, Foden, Nico, Cherki, Haaland, Doku.

Posible alineación de Liverpool: Mamardashvilli, Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Szoboslai, Salah, Ekitike, Gakpo.

Manchester City vs Liverpool: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, el Manchester City es considerado como el principal favorito para quedarse con la victoria ante el Liverpool. A continuación, te dejamos las cuotas en las principales casas de apuestas para que realices tu mejor jugada.

Apuestas Manchester City Empate Liverpool 1. Betsson 1.95 3.95 3.60 2. Betano 1.95 4.00 3.75 3. Bet 365 1.90 3.90 3.70 4. 1xBet 1.99 4.10 3.71 5. Coolbet 1.94 4.05 3.88

Últimos partidos del Manchester City

Manchester City 4-1 Borussia Dortmund

Manchester City 3-1 Bournemouth

Swansea 1-3 Manchester City

Aston Villa 1-0 Manchester City

Villarreal 0-2 Manchester City

Últimos partidos del Liverpool

Liverpool 1-0 Real Madrid

Liverpool 2-0 Aston Villa

Liverpool 0-3 Crystal Palace

Brentford 3-2 Liverpool

Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool

Manchester City vs Liverpool: últimos resultados

Manchester City 0-2 Liverpool

Liverpool 2-0 Manchester City

Liverpool 1-1 Manchester City

Manchester City 1-1 Liverpool

Manchester City 4-1 Liverpool

¿Dónde juegan Manchester City vs Liverpool?

El encuentro entre Manchester City vs Liverpool por la Premier League se disputará en el Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra. Este recinto cuenta con un aforo aproximado de 53,400 espectadores.