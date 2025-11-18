- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 19 de noviembre: Programación, horarios y dónde ver
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY miércoles 19 de noviembre. Hay fútbol en la Liga 1, Brasileirao, Liga de Colombia y Champions Femenina.
Emocionantes partidos de fútbol viviremos HOY miércoles 19 de noviembre. Sporting Cristal pondrá fin su participación en el Clausura y quedará listo para disputar los playoffs. Además, hay Brasileirao, Liga Colombiana, Liga Chilena y Champions Femenina.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Atlético Grau vs. Sporting Cristal
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Blooming vs. Real Oruro
|Bet365
|18:00
|SA Bulo Bulo vs. Bolívar
|Bet365
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:30
|Palmeiras vs. Vitória
|Fanatiz Internacional
|19:30
|Fluminense vs. Flamengo
|Fanatiz Internacional
|19:30
|Gremio vs. Vasco
|L1 MAX
|19:30
|Santos vs. Mirassol
|Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Liga Chilena
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|S. Wanderers vs. Cobreloa
|MAX Chile y Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:30
|Atlético Bucaramanga vs. Ind. Santa Fe
|RCN Nuestra Tele y Bet365
|20:30
|Junior vs. Independiente Medellín
|RCN Nuestra Tele y Bet365
Partidos de hoy por la Champions League Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:45
|Juventus vs. Lyon
|ESPN y Disney Plus
|12:45
|Wolfsburgo vs. Manchester United
|Disney Plus
|15:00
|Arsenal vs. Real Madrid
|ESPN y Disney Plus
|15:00
|Paris CF vs. Benfica
|Disney Plus
|15:00
|Válerenga vs. St. Polten
|Disney Plus
Horarios de acuerdo al horario peruano, colombiano y ecuatoriano.
