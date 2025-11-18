0
Perú perdió contra Chile en amistoso internacional
Rica vs. Honduras por Eliminatorias Concacaf 2026

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 19 de noviembre: Programación, horarios y dónde ver

Programación completa de los partidos que se realizarán HOY miércoles 19 de noviembre. Hay fútbol en la Liga 1, Brasileirao, Liga de Colombia y Champions Femenina.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy miércoles 19 de noviembre.
Programación de partidos que se realizarán hoy miércoles 19 de noviembre. | Composición Líbero
Emocionantes partidos de fútbol viviremos HOY miércoles 19 de noviembre. Sporting Cristal pondrá fin su participación en el Clausura y quedará listo para disputar los playoffs. Además, hay Brasileirao, Liga Colombiana, Liga Chilena y Champions Femenina.

Partidos de hoy por la Liga 1

HoraPartidoCanal
15:00Atlético Grau vs. Sporting CristalL1 MAX

Partidos de hoy por la Copa Paceña

Horarios PartidosCanales
14:00Blooming vs. Real OruroBet365
18:00SA Bulo Bulo vs. BolívarBet365

Partidos de hoy por el Brasileirao

HorariosPartidosCanales
17:30 Palmeiras vs. VitóriaFanatiz Internacional
19:30 Fluminense vs. FlamengoFanatiz Internacional
19:30 Gremio vs. VascoL1 MAX
19:30Santos vs. MirassolFanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga Chilena

HoraPartidoCanal
18:00S. Wanderers vs. CobreloaMAX Chile y Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
18:30Atlético Bucaramanga vs. Ind. Santa FeRCN Nuestra Tele y Bet365
20:30Junior vs. Independiente MedellínRCN Nuestra Tele y Bet365

Partidos de hoy por la Champions League Femenina

HorariosPartidosCanales
12:45Juventus vs. LyonESPN y Disney Plus
12:45Wolfsburgo vs. Manchester UnitedDisney Plus
15:00Arsenal vs. Real MadridESPN y Disney Plus
15:00Paris CF vs. BenficaDisney Plus
15:00Válerenga vs. St. PoltenDisney Plus

Horarios de acuerdo al horario peruano, colombiano y ecuatoriano.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

