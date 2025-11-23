DT de Emelec da rotundo calificativo al peruano Alfonso Barco tras derrota: "Ya no podemos..."

Emelec no la pasa nada bien en la recta final de la Liga Pro de Ecuador tras encadenar tres derrotas seguidas que lo complican en la tabla de posiciones. El equipo donde militan los peruanos Alfonso Barco y Christian Cueva se alejan del cupo a la Copa Sudamericana, por lo que el estratega Guillermo Duró no calló en conferencia de prensa.

Guillermo Duró calificó a Alfonso Barco

En el reciente duelo ante Aucas, el cuadro de Emelec tuvo la presencia de nuestros dos compatriotas: Alfonso Barco desde el arranque y Christian Cueva que ingresó a los 40 minutos por Sergio Quintero. Sin embargo, el DT Guillermo Duró se refirió públicamente al ex Universitario de Deportes.

Y es que el central de 23 años se lesionó en el tramo final del partido para lamento del estratega, por lo que no dudó en expresar su preocupación por ver que un futbolista clave del equipo está entre algodones en esta etapa del campeonato. De hecho, Duró loc calificó como uno de los jugadores "más potentes" en cuanto a lo físico, por lo que siente una gran baja.

"Tenemos graves problemas en la finalización, pero también tengo la preocupación de que estoy perdiendo jugadores importantes partido a partido. Eso pasa por la cabeza. Tenemos ciertos problemas que ya no podemos separar. Se me lesionaron los dos jugadores más potentes que tengo en lo físico, la 'Máquina' (Sergio Quintero) y (Alfonso) Barco", manifestó el estratega Guillermo Duró en conferencia de prensa.

(VIDEO: X Sonia Pérez)

¿Cuándo termina el contrato de Alfonso Barco con Emelec?

Alfonso Barco tiene contrato con Emelec hasta junio del 2026. El ex Universitario de Deportes llegó a tienda del 'Bombillo' proveniente de Defensor Sporting de Uruguay, y ahora espera consolidarse en la liga de Ecuador para tener mayores oportunidades en el exterior.