Alineaciones The Strongest vs Bolívar: el once de Monasterio y Robatto para el clásico paceño

The Strongest y Bolívar se enfrentan en una nueva edición del clásico paceño, válido por la fecha 26 de la Liga Boliviana. Conoce a continuación las alineaciones de Joaquín Monasterio y Flavio Robatto para el duelo en el Estadio Hernando Siles, en la Paz, Bolivia que promete muchas emociones.

Probable alineación de The Strongest

Banegas, Roca, Pedraza, Lino, Supayabe, García, Ursino, Espiritu Vedia, Sotomayor, Moriceau y Godoy .

El equipo de Joaquín Monasterio no quiere dejar nada al azar y sigue firme en su objetivo de llegar a la cima de la tabla de posiciones. Por ello, buscarán un resultado positivo ante un duro rival que no le dejará el camino fácil. Para este compromiso podrá contar con importantes elementos en el terreno de juego.

Cabe mencionar que el ‘Tigre’ atraviesa por un buen momento en el campeonato local, pues se mantiene en una racha positiva de victorias, la más reciente ante Real Oruro, por lo que ya alistan una estrategia que les permita conseguir tres nuevos puntos.

Posible alineación de Bolívar

Lampe, Sagredo, Mena, Sagredo, Saavedra, Cataño, Vaca, Justiniano, Melgar, Romero y Batallini .

Bolívar no puede tropezar en esta fecha si quiere seguir en la lucha por el objetivo en la parte superior de la tabla de posiciones. Con 5 puntos menos que su rival de este domingo, intentará dar la sorpresa de la mano de sus principales figuras.

Bolívar ultima detalles para el partido ante The Strongest

Los dirigidos por el técnico Flavio Robatto buscan recuperar el camino de la victoria luego de haber empatado ante Always Ready la jornada anterior. Con la experiencia de Carlos Lampe en el arco, y buen juego de Vaca y compañía, saldrán en busca del triunfo desde el primer minuto.