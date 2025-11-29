The Strongest vs Bolívar EN VIVO por Liga Boliviana: hora, pronóstico y dónde ver el clásico

The Strongest vs Bolívar protagonizarán un partido este domingo 30 de noviembre por la fecha 26 en el clásico de la Liga Boliviana 2025. Este compromiso será vital en la pelea por el acceso directo a la Copa Libertadores y se disputará en el Estadio Hernando Siles. El compromiso empezará a las 4:15 p.m. (hora peruana) y 5:15 p.m. (hora de Bolivia). La transmisión EN VIVO estará a cargo de la señal de Fútbol Canal.

¿A qué hora juega The Strongest vs Bolívar?

A continuación te damos a conocer los horarios confirmados en los diversos países para poder ver el clásico entre The Strongest vs Bolívar por el clásico de la fecha 26 de la Liga Boliviana 2025.

Perú, Ecuador y Colombia: 4:15 p.m.

Bolivia y Venezuela: 5:15 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 6:15 p.m.

México y Centroamérica: 3:15 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 5:15 p.m.

¿Dónde ver The Strongest vs Bolívar EN VIVO?

El partido entre The Strongest vs Bolívar será uno de los emocionantes del fin de semana y será vital en la pelea por el acceso directo a la Copa Libertadores. Este encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de Fútbol Canal para todo el territorio boliviano.

The Strongest vs Bolívar por el clásico de la Liga Boliviana 2025

The Strongest llega a este compromiso con la necesidad de reencontrarse con el triunfo tras caer en penales ante Guabirá por la Copa Paceña. No obstante, el equipo arrastra un buen rendimiento reciente, con tres victorias en sus últimos cinco partidos.

The Strongest busca recuperarse tras su última derrota.

El ‘Tigre’ marcha en la segunda posición de la tabla, a solo cuatro puntos del liderato, por lo que está obligado a sumar para seguir en la lucha durante el tramo final de la temporada. Para ello, contará con la presencia de su máxima figura, Joel Amoroso, quien registra 18 asistencias y 6 goles en lo que va del año. Además, en ataque estará Jaime Arrascaita, su goleador con 9 anotaciones.

Por su parte, Bolívar afronta el duelo con la obligación de dar el golpe fuera de casa y quedarse con los tres puntos para acercarse a los punteros. El cuadro ‘Celeste’ llega con una racha imponente: 11 partidos consecutivos sin derrotas, lo que los coloca como favoritos en este clásico.

Bolívar busca dar el golpe de visita y acercarse a los líderes.

Actualmente, Bolívar es tercero con 53 puntos. Aunque el liderato parece lejano, aún pueden pelear por el segundo cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para ello, esperan la mejor versión de Jhon Velásquez, su jugador más influyente con 8 goles y 8 asistencias. En ofensiva también estará Martín Cauteruccio, quien buscará seguir ampliando su cuota goleadora.

The Strongest vs Bolívar: posibles alineaciones

Posible alineación de The Strongest: Rodrgio Banegas; Carlos Roca, Pablo Pedraza, Daniel Lino, Sebastián Altamirano; John García, Jorge Lovera, Álvaro Quiroga, Joel Amoroso; Andrés Chávez y Jaime Arrascaita.

Posible alineación de Bolívar: Carlos Lampe; José Sagredo, Fernando Mena, Jesús Sagredo, Jhon Velasquez; Dorny Romero, Ervin Vaca, Leonel Justiniano, Carlos Melgar; Martín Cauteruccio y Damian Batallini.

The Strongest vs Bolívar: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, Bolívar es considerado como el ligero favorito para poder quedarse con los tres puntos ante The Strongest. No obstante, el partido se prevé de pronóstico reservado. A continuación, te dejamos las cuotas en las principales casas de apuesta para que realices tu mejor jugada.

Casas de apuestas The Strongest Empate Bolívar Betsson 2.78 3.85 2.12 Betano 2.82 3.80 2.12 Bet365 2.82 4.10 2.10 1xBet 2.86 3.68 2.09 CoolBet 2.95 3.75 2.10

The Strongest vs Bolívar: últimos enfrentamientos

09/11/2025 | The Strongest 3-5 Bolívar

27/08/2025 | Bolívar 1-0 The Strongest

22/06/2025 | Bolívar 1-2 The Strongest

08/12/2024 | Bolívar 4-1 The Strongest

18/09/2024 | The Strongest 1-1 Bolívar

¿En qué estadio juega The Strongest vs Bolívar?

El Estadio Hernando Siles de La Paz albergará el partido de The Strongest vs Bolívar.

El compromiso entre The Strongest vs Bolívar se disputará en el Estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz. Este complejo está ubicado a 3582 m.s.n.m. y cuenta con una capacidad de albergar a 41 143 espectadores.