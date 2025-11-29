0
LO ÚLTIMO
Flamengo es el nuevo campeón de la Copa Libertadores 2025

¿A qué hora juega The Strongest vs Bolívar y dónde ver en vivo el clásico boliviano?

Hora y canal confirmados para el clásico boliviano entre The Strongest y Bolívar por la fecha 26 de la primera división de Bolivia este domingo 30 de noviembre de 2025.

Luis Blancas
A qué hora y donde ver el The Strongest vs Bolívar
A qué hora y donde ver el The Strongest vs Bolívar | Composición: Líbero
COMPARTIR

Este domingo 30 de noviembre se juega el clásico boliviano entre The Strongest vs Club Bolívar por la jornada 26 de la primera división del fútbol de Bolivia. Este encuentro se disputará en el Estadio Hernando Siles, en La Paz, que cuenta con una capacidad máxima de más de 41 mil hinchas.

Monterrey clasificó a los cuartos de final tras vencer a América

PUEDES VER: Monterrey clasificó a la semifinal del Torneo Apertura de la Liga MX tras vencer a América

¿A qué hora juega The Strongest vs Bolívar?

  • Bolivia y Venezuela: 5:30 p.m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 4:30 p.m.
  • Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 6:30 p.m.
  • México y Centroamérica: 3:30 p.m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 5:30 p.m.

¿Dónde ver The Strongest vs Bolívar?

El clásico boliviano entre The Strongest y Bolívar será transmitido únicamente para Bolivia a través de la programación de Fútbol Canal.

The Strongest vs Bolívar: últimos resultados

  • The Strongest 3-5 Bolívar
  • Bolívar 1-0 The Strongest
  • Bolívar 1-2 The Strongest
  • Bolívar 4-1 The Strongest
  • The Strongest 1-1 Bolívar
  • The Strongest 2-1 Bolívar
  • Bolívar 4-4 The Strongest
  • Bolívar 3-0 The Strongest
  • The Strongest 3-2 Bolívar

The Strongest vs Bolívar: posibles alineaciones

  • The Strongest: Banegas, Roca, Pedraza, Lino, Supayabe, García, Ursino, Espiritu Vedia, Sotomayor, Moriceau, Godoy.
  • Bolívar: Lampe, Sagredo, Mena, Sagredo, Saavedra, Cataño, Vaca, Justiniano, Melgar, Romero, Batallini.

¿Cómo llega The Strongest y Bolívar?

El club The Strongest es el mejor ubicado en la primera división de la Liga Boliviana, ya que le lleva 5 puntos de ventaja a su rival Bolívar. Ubicándose en el segundo lugar, el cuadro que viste de amarillo y negro se posiciona en el segundo lugar con 58 puntos, mientras que los celestes están en el tercer puesto con 53 unidades.

Así que este encuentro tendrá muchas emociones, muy aparte de ser un clásico, ya que el ganador podrá recuperar puntos y ampliar su ventaja sobre el otro. The Strongest tiene la posibilidad de acercarse al líder Always Ready, quien está en el primer lugar con 62 puntos y solo está a la espera de que pase esta jornada.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Mariano Closs sorprende con rotundo calificativo al Monumental en plena transmisión: "Estadio…"

  2. Prensa brasileña lanzó inesperada opinión de Matute tras práctica de Palmeiras: "Maldición de..."

  3. ¡Histórico! Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1-0 a Palmeiras

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano