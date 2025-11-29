¿A qué hora juega The Strongest vs Bolívar y dónde ver en vivo el clásico boliviano?

Este domingo 30 de noviembre se juega el clásico boliviano entre The Strongest vs Club Bolívar por la jornada 26 de la primera división del fútbol de Bolivia. Este encuentro se disputará en el Estadio Hernando Siles, en La Paz, que cuenta con una capacidad máxima de más de 41 mil hinchas.

¿A qué hora juega The Strongest vs Bolívar?

Bolivia y Venezuela: 5:30 p.m.

Perú, Ecuador y Colombia: 4:30 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 6:30 p.m.

México y Centroamérica: 3:30 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 5:30 p.m.

¿Dónde ver The Strongest vs Bolívar?

El clásico boliviano entre The Strongest y Bolívar será transmitido únicamente para Bolivia a través de la programación de Fútbol Canal.

The Strongest vs Bolívar: últimos resultados

The Strongest 3-5 Bolívar

Bolívar 1-0 The Strongest

Bolívar 1-2 The Strongest

Bolívar 4-1 The Strongest

The Strongest 1-1 Bolívar

The Strongest 2-1 Bolívar

Bolívar 4-4 The Strongest

Bolívar 3-0 The Strongest

The Strongest 3-2 Bolívar

The Strongest vs Bolívar: posibles alineaciones

The Strongest: Banegas, Roca, Pedraza, Lino, Supayabe, García, Ursino, Espiritu Vedia, Sotomayor, Moriceau, Godoy.

Banegas, Roca, Pedraza, Lino, Supayabe, García, Ursino, Espiritu Vedia, Sotomayor, Moriceau, Godoy. Bolívar: Lampe, Sagredo, Mena, Sagredo, Saavedra, Cataño, Vaca, Justiniano, Melgar, Romero, Batallini.

¿Cómo llega The Strongest y Bolívar?

El club The Strongest es el mejor ubicado en la primera división de la Liga Boliviana, ya que le lleva 5 puntos de ventaja a su rival Bolívar. Ubicándose en el segundo lugar, el cuadro que viste de amarillo y negro se posiciona en el segundo lugar con 58 puntos, mientras que los celestes están en el tercer puesto con 53 unidades.

Así que este encuentro tendrá muchas emociones, muy aparte de ser un clásico, ya que el ganador podrá recuperar puntos y ampliar su ventaja sobre el otro. The Strongest tiene la posibilidad de acercarse al líder Always Ready, quien está en el primer lugar con 62 puntos y solo está a la espera de que pase esta jornada.