Ricardo Gareca dio inesperado comentario sobre su paso por la selección chilena: "Fue..."

Ya pasaron algunos meses de las Eliminatorias 2026 en Sudamérica, que terminó en tristeza para las selecciones de Perú y Chile, pues no consiguieron el boleto para clasificar al Mundial. En ese contexto, y tiempo después, Ricardo Gareca se pronunció sobre su paso por ‘La Roja’ a la que dirigió recientemente.

El ‘Tigre’ no dudó en recordar lo que vivió en esta etapa de su carrera como técnico, al no poder conseguir el ansiado objetivo luego de haber generado expectativa en el país sureño. No obstante, las cosas no resultaron como esperaba y el estratega se sinceró en una reciente entrevista con DSports.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre la selección chilena?

“Nunca lo imaginé (eliminación del Mundial). Lo enfrenté tantas veces, tiene tanta calidad de jugadores y fue difícil enfrentarlos. Pensé que me meto porque los conozco y siempre aparecen jóvenes y además los equipos son bastantes competitivos, creía que podía hacer buen trabajo, pero lamentablemente todo salió al revés”, respondió al ser consultado sobre si se imaginó que su ciclo en Chile iba a ser así.

En esa línea, resaltó que ‘La Roja’ venía mejor que la selección peruana en los últimos tiempos, pese a que no logró clasificar a los recientes mundiales. Por ello, explicó que eso deberá ser descubierto para así poder encontrar el camino rumbo al objetivo.

“Chile venía mejor que Perú en los últimos tiempos, pese a que Chile en los dos últimos mundiales que no fue, contaba con una edad importante de estos muchachos que han marcado una generación y una admiración. Pero algo pasó y es algo que tendrán que descubrir ellos con el tiempo para tener tener un direccionamiento de lo que quieren para la selección”, agregó.