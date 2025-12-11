- Hoy:
Gigante de Sudamérica se interesa por el fichaje de Pedro Gallese para 2026: "Es una opción"
Tras haber dejado una gran huella en su paso por el Orlando City de la MLS, Pedro Gallese podría encontrar su futuro en un gigante de Sudamérica para el 2026.
Durante los últimos meses se vinculó el nombre de Pedro Gallese a diversos equipos del fútbol peruano, pero lo cierto es que su futuro podría estar muy lejos de su regreso a la Liga 1. El destacado guardameta de la selección peruana podría dar el gran batacazo firmando por un gigante de Sudamérica que competirá en la Copa Libertadores 2026.
Pedro Gallese suena para reforzar a Peñarol de Uruguay
El arquero Pedro Galllese vuelve a figurar en la órbita de un club grande de Sudamérica. Desde Uruguay informan que el 'Pulpo' podría estar cerca de llegar a Peñarol, pero antes se tienen que tener en cuenta ciertos puntos para que se concrete su llegada al equipo 'Carbonero'.
Para entrar en contexto, primero se tiene que entender la situación del equipo de Peñarol, ya que todo depende de la preferencia que existe por Washington Aguerre. El arquero de 32 años sería la prioridad de equipo uruguayo y también del técnico Diego Aguirre.
"Ayer hablábamos de Peñarol y de su arquero y decíamos que las baterías apuntan a Aguerre, pero que había un nombre internacional, que había un nombre extranjero. Ese nombre vuelve a ser el de Pedro Gallese, el arquero de la Selección de Perú que en algún momento ya había sido manejado por Aguirre, en aquel entonces cuando no se dio lo de Muslera y que termina llegando Brian Cortés", indicó el periodista Sebastián Giovanelli.
Pedro Gallese
Asimismo, el portal FIX Entertainment también aclaró que de concretarse la llegada del portero Aguerre, Pedro Gallese pasaría a ser el objetivo principal de Peñarol. "Me dijeron hoy Pedro Gallese de nuevo, como una opción. Peñarol está trabajando muy en silencio", sostuvo el portal.
Es en este escenario donde el nombre del peruano cobra fuerza. Medios locales como FIX Entertainment han revelado que el ‘Pulpo’ es la opción que maneja la secretaría técnica si se cae lo de Aguerre. "Me dijeron hoy Pedro Gallese de nuevo, como una opción. Peñarol está trabajando muy en silencio", señalaron.
