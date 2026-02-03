¡Batacazo! Periodista peruano anuncia llegada de James Rodríguez a importante club: "Cerca de..."

¡Sorpresa! Hace unas semanas algunos hinchas de Alianza Lima comenzaron a especular con la posible contratación de James Rodríguez, quien se encontraba sin club luego de terminar su contrato con León de México. En ese sentido, ahora un conocido periodista peruano confirmó la llegada del mediocampista colombiano a un histórico club del continente.

Según informó Alonso El Inca, conocido comunicador nacional que brinda información sobre todos los clubes de la Major League Soccer, el ex Real Madrid de España tiene prácticamente todo acordado para convertirse en el flamante refuerzo del Minnesota United de Estados Unidos. De esta forma, el mundialista contará con su segunda experiencia profesional en Norteamérica luego de haber jugado en la Liga MX.

Vale precisar que James Rodríguez ha sido sumamente criticado en sus últimos clubes por el rendimiento mostrado, ya que únicamente parecía tener buenos partidos cuando le tocaba estar con la selección Colombia. Por ello, León de México decidió no renovarle el vínculo legal una vez que este se terminó a finales del año pasado. Ahora, en la MLS buscará retomar su mejor versión.

James Rodríguez jugará en el Minnesota United.

Recordemos que los 'cafeteros' clasificaron a la Copa del Mundo 2026 y quieren que el ex Real Madrid vuelva a elevar su nivel para que así sea incluido en la convocatoria de Néstor Lorenzo. James tiene un total de 122 partidos disputados con su combinado nacional y en ese lapso llegó a convertir 33 goles, siendo el más recordado aquel que le hizo a Uruguay en el Mundial del 2014.

¿En qué clubes ha jugado James Rodríguez?

Estos son los clubes donde ha jugado: