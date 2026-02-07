Club hace historia y presenta oficialmente a la primer futbolista trans en Primera División

El mundo ha avanzado y muchas cosas han cambiado para bien, como por ejemplo la inclusión en el deporte. El fútbol no es ajeno a ello y hace un tiempo fue presentada la primera jugadora transgénero militando en la máxima categoría de un país. Sucedió en la Liga Argentina, cuando Mara Gómez jugaba para Villa San Carlos.

Poco después, la delantera fue contratada por Estudiantes de La Plata y ahora por Quilmes, pero sigue siendo precursora de las mujeres trans en un club de Primera División. En el mundo ya han aparecido féminas transexuales que se dedican al balompié, como por ejemplo Alba Palacios en España, pero nunca una había disputado la liga principal de una nación.

"¡Bienvenida al más grande del sur, Mara! ¡Éxitos en esta nueva etapa!", anunció Quilmes el pasado 4 de febrero mediante su cuenta oficial de Instagram, anunciando la llegada de Mara Gómez, quien a sus 28 años cuenta con amplia experiencia en el fútbol profesional.

Mara Gómez.

¿En qué clubes ha jugado Mara Gómez?

De momento, Mara Gómez únicamente ha jugado en Argentina, ya que en otros países aún los temas regales no resuelven que una mujer trans pueda disputar profesionalmente el fútbol femenino. En su nación natal ha jugado para Malvinas, Villa San Carlos, Estudiantes de La Plata y ahora afrontará un nuevo reto en su carrera estando en Quilmes.

Eso sí, si bien es cierta disputó la Primera División, hoy en día no tendrá la misma suerte debido a que su nuevo club juega en la Primera C del fútbol argentino. Sin embargo, nada ni nadie podrá quitarle que hace unos años logró hacer historia en el fútbol a nivel mundial.