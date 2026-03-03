Adrián Ugarriza intenta escapar de Israel tras conflicto bélico: "Momento muy tenso"

En estos momento en medio oriente hay un conflicto bélico que involucra países como Israel, e incluso otros de nuestro continente debido a que Estados Unidos está metido en el asunto. En ese sentido, existe un futbolista peruano que se encuentra jugando en la nación asiática y su vida corre peligro, por lo que está intentando escapar lo antes posible para tranquilidad de su familia y seres queridos.

Mediante el programa A Presión, la periodista Carolina Salvatore aprovechó el espacio en YouTube para revelar cómo se encuentra Adrián Ugarriza en este complicado contexto. El hombre de la selección peruana milita en el Ironi Kiryat Shmona de la Primera División de Israel, donde viene destacando desde la temporada pasada. Sin embargo, tras los últimos bombardeos en Asia prefirió salir del país inmeditamente.

"Me dijo que estaba en un momento muy tenso, pero intentaba mantener la calma. Me comentó que van a estar intentando cruzar la frontera para volar a Egipto. Ojalá no haya inconvenientes. En principio quieren llegar a España y de ahí no saben cómo continuar", indicó la mencionada comunicadora, informando que el atacante nacional busca salir de territorio bélico junto a varios de sus compañeros.

Vale precisar que Adrián Ugarriza no sufrirá la pérdida de puntos con el Ironi Kiryat Shmona o algo parecido, ya que la Liga de Israel se encuentra suspendida al igual que toda actividad deportiva en el país en cuestión, esto con el objetivo de velar por la seguridad de sus ciudadanos y visitantes extranjeros.

¿En qué clubes ha jugado Adrián Ugarriza?

Estos han sido sus clubes: