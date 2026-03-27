Confirman fallecimiento de futbolista a los 20 años tras fatal accidente de tránsito

Hace unos días se informó sobre la muerte de un juvenil futbolista de Millonarios tras descompensarse en pleno partido oficial y ahora, un accidente de tránsito se llevó la vida de una futbolista, hecho que ha enlutado el mundo del fútbol internacional.

Se trata de Alexandra Wimmer, jugadora austríaca que militaba en FC Blau-Weiss Linz/Union Kleinmünchen de dicho país, falleció este jueves tras un violento accidente sucedido en una carretera ciudad de Linz.

Alexandra Wimmer, futbolista de FC Blau-Weiss Linz/Union Kleinmünchen.

De acuerdo a diferentes reportes que llegan desde el viejo continente, Wimmer venía conduciendo y perdió el control de su auto cuando chocó con un camión. Su deceso habría sido casi de inmediato al impacto.

Mensaje de FC Blau-Weiss Linz/Union Kleinmünchen por muerte de Alexandra Wimmer

"Ayer por la mañana recibimos la trágica noticia del fallecimiento de nuestra jugadora Alexandra Wimmer en un accidente de tráfico. Estamos consternados y profundamente entristecidos.

Eras demasiado joven y tenías un futuro prometedor. Tu risa, tu energía y los recuerdos que compartimos contigo permanecerán siempre con nosotros.

No eras solo una compañera de equipo, sino una pieza fundamental de nuestro club.Es casi imposible expresar con palabras cuánto te echaremos de menos. Nuestros pensamientos están con tu familia y seres queridos en estos momentos difíciles", escribió el club austríaco mediante sus redes sociales.