0

Confirman fallecimiento de futbolista a los 20 años tras fatal accidente de tránsito

Futbolista con un futuro prometedor ha perdido la vida tras un fatal accidente en tránsito. El balompié mundial vuelve a estar de luto.

Wilfredo Inostroza
Falleció futbolista de 20 años tras sufrir accidente de tránsito
Falleció futbolista de 20 años tras sufrir accidente de tránsito | Composición: Gemini
COMPARTIR

Hace unos días se informó sobre la muerte de un juvenil futbolista de Millonarios tras descompensarse en pleno partido oficial y ahora, un accidente de tránsito se llevó la vida de una futbolista, hecho que ha enlutado el mundo del fútbol internacional.

Perú vs Senegal se enfrenta por amistoso internacional en el Stade de France, de París

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Perú vs Senegal? Horario del partido amistoso internacional

Se trata de Alexandra Wimmer, jugadora austríaca que militaba en FC Blau-Weiss Linz/Union Kleinmünchen de dicho país, falleció este jueves tras un violento accidente sucedido en una carretera ciudad de Linz.

Alexandra Wimmer, futbolista de FC Blau-Weiss Linz/Union Kleinmünchen.

Alexandra Wimmer, futbolista de FC Blau-Weiss Linz/Union Kleinmünchen.

De acuerdo a diferentes reportes que llegan desde el viejo continente, Wimmer venía conduciendo y perdió el control de su auto cuando chocó con un camión. Su deceso habría sido casi de inmediato al impacto.

Mensaje de FC Blau-Weiss Linz/Union Kleinmünchen por muerte de Alexandra Wimmer

"Ayer por la mañana recibimos la trágica noticia del fallecimiento de nuestra jugadora Alexandra Wimmer en un accidente de tráfico. Estamos consternados y profundamente entristecidos.

Eras demasiado joven y tenías un futuro prometedor. Tu risa, tu energía y los recuerdos que compartimos contigo permanecerán siempre con nosotros.

No eras solo una compañera de equipo, sino una pieza fundamental de nuestro club.Es casi imposible expresar con palabras cuánto te echaremos de menos. Nuestros pensamientos están con tu familia y seres queridos en estos momentos difíciles", escribió el club austríaco mediante sus redes sociales.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol online este viernes 27 de marzo

  2. Partidos de hoy EN VIVO, jueves 26 de marzo: programación, horarios y canales de TV

  3. Bolivia sueña con volver al Mundial 2026: derrotó 2-1 a Surinam en el repechaje

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano