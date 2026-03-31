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Bolivia y una pésima noticia si es que consigue la clasificación al Mundial 2026

Bolivia enfrentará a Irak por un pase al Mundial 2026 de la FIFA, pero hay una pésima noticia para la Verde en caso obtenga su tan anhelada clasificación.

Francisco Esteves
Bolivia y una pésima noticia si es que consigue la clasificación al Mundial.
Bolivia y una pésima noticia si es que consigue la clasificación al Mundial. | Foto: Conmebol - X.
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¡Atención! La selección de Bolivia se enfrentará con Irak en un partido que quedará para la historia, ya que si gana volverá a una Copa del Mundo luego de 32 años. Sin embargo, la Verde recibió una pésima noticia en caso consiga la clasificación al Mundial 2026 y sus hinchas se encuentran sumamente preocupados. Te contamos a continuación todos los detalles.

Bolivia vs. Irak juegan por la final del repechaje Mundial 2026.

PUEDES VER: Bolivia vs. Irak EN VIVO: a qué hora, alineaciones, apuestas y dónde ver el repechaje Mundial 2026

Como sabemos, la Fase de Grupos del torneo más importante de la FIFA inicia en junio del presente año y ya se conocen los rivales que tendrá cada país participante, incluyendo a los posibles concursantes que actualmente se encuentran en el repechaje intercontinental. En ese sentido, si los altiplánicos logran la hazaña marcharán al Grupo I del campeonato.

Bolivia y una pésima noticia de cara al Mundial 2026

El problema es que en esa zona están tres naciones sumamente complicadas: Francia, Senegal y Noruega. Por ello, Bolivia la tendrá sumamente difícil si clasifica al Mundial 2026 y muchos hinchas creen que se irá en primera instancia sin siquiera poder sumar un punto. Recordemos que la selección francesa es principal candidata a llevarse el trofeo por tercera vez en su historia.

Mundial 2026

El complicado grupo al que iría Bolivia.

Asimismo, Senegal viene de ser campeona de África y se encuentra en gran nivel, incluso hace días derrotó a la selección peruana en un amistoso internacional por la fecha FIFA. Por último, pero no menos importante, está Noruega que hizo unas Eliminatorias sensacionales y tiene a Erling Haaland, quien promete marcar una cantidad absurda de goles en la Copa del Mundo.

¿A qué hora juega Bolivia vs Irak y dónde ver el partido?

El partido entre Bolivia e Irak inicia a las 22.00 horas de Perú (23.00 de Bolivia) este martes 31 de marzo. La transmisión en Sudamérica será mediante la señal de DirecTV y DGO, mientras que exclusivamente en territorio altiplánico podrá verse vía Unitel, Bolivia TV y Entel.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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