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Bolivia y una pésima noticia si es que consigue la clasificación al Mundial 2026
Bolivia enfrentará a Irak por un pase al Mundial 2026 de la FIFA, pero hay una pésima noticia para la Verde en caso obtenga su tan anhelada clasificación.
¡Atención! La selección de Bolivia se enfrentará con Irak en un partido que quedará para la historia, ya que si gana volverá a una Copa del Mundo luego de 32 años. Sin embargo, la Verde recibió una pésima noticia en caso consiga la clasificación al Mundial 2026 y sus hinchas se encuentran sumamente preocupados. Te contamos a continuación todos los detalles.
PUEDES VER: Bolivia vs. Irak EN VIVO: a qué hora, alineaciones, apuestas y dónde ver el repechaje Mundial 2026
Como sabemos, la Fase de Grupos del torneo más importante de la FIFA inicia en junio del presente año y ya se conocen los rivales que tendrá cada país participante, incluyendo a los posibles concursantes que actualmente se encuentran en el repechaje intercontinental. En ese sentido, si los altiplánicos logran la hazaña marcharán al Grupo I del campeonato.
Bolivia y una pésima noticia de cara al Mundial 2026
El problema es que en esa zona están tres naciones sumamente complicadas: Francia, Senegal y Noruega. Por ello, Bolivia la tendrá sumamente difícil si clasifica al Mundial 2026 y muchos hinchas creen que se irá en primera instancia sin siquiera poder sumar un punto. Recordemos que la selección francesa es principal candidata a llevarse el trofeo por tercera vez en su historia.
El complicado grupo al que iría Bolivia.
Asimismo, Senegal viene de ser campeona de África y se encuentra en gran nivel, incluso hace días derrotó a la selección peruana en un amistoso internacional por la fecha FIFA. Por último, pero no menos importante, está Noruega que hizo unas Eliminatorias sensacionales y tiene a Erling Haaland, quien promete marcar una cantidad absurda de goles en la Copa del Mundo.
¿A qué hora juega Bolivia vs Irak y dónde ver el partido?
El partido entre Bolivia e Irak inicia a las 22.00 horas de Perú (23.00 de Bolivia) este martes 31 de marzo. La transmisión en Sudamérica será mediante la señal de DirecTV y DGO, mientras que exclusivamente en territorio altiplánico podrá verse vía Unitel, Bolivia TV y Entel.
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