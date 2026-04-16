Fútbol de luto: Confirman muerte de exjugador y entristece a todos los hinchas

El fútbol sudamericano se encuentra de luto. Este jueves 16 de abril se confirmó el sensible deceso de Hugo Lacava Schell, conocido y recordado exjugador profesional que pasó por varios clubes de Sudamérica. El célebre personaje falleció a sus 70 años y aquí te contamos todos los detalles sobre lo sucedido.

Nacido en Conchillas, Departamento de Colonia, Uruguay, el mediocampista desarrolló casi toda su carrera profesional en Argentina y por ello obtuvo tal nacionalidad. Debutó en el año 1974 en un gigante como lo es Boca Juniors, y de ahí pasó por diversos elencos del país albiceleste. Su única experiencia fuera fue en 1979, cuando tuvo un breve paso por la Universidad Católica de Chile.

A lo largo de su etapa como futbolista también jugó para Temperley, Santamarina de Tandil, Arsenal de Sarandí, Quilmes AC, Lanús, Chaco For Ever, Douglas Haig, Talleres de Escalada y Sarmiento de Junín. Sin embargo, una vez retirado no se desligó del balompié y dedicó el resto de su vida a ser locutor radial y columnista, por lo que siempre tuvo presente el deporte que tanto amó.

Hugo Lacava Schell falleció.

Hugo Lacava Schell es muy recordado por su exquisito fútbol en el terreno de juego, y donde más lo quisieron fue en Temperley. Con el ‘Gasolero’ obtuvo el anhelado ascenso a la Primera División de Argentina en el año 1982, donde tuvo su revancha luego de ya haber vestido sus colores años antes (1979).

¿De qué falleció Hugo Lacava Schell?

Según informó el Diario Chaco, a raíz de la pandemia por COVID-19 la salud de Hugo Lacava Schell comenzó a deteriorarse y nunca volvió a ser el mismo. Además, en los últimos meses sufrió una serie de accidentes cerebrovasculares que terminaron pasándole factura al emblemático mediocampista argentino-uruguayo.