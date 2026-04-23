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De debutar en CNI de Iquitos a ser figura en LaLiga: le acaba de ganar al Atlético de Madrid

Inició su carrera profesional en nuestro país. Le atajó a grandes clubes peruanos y ahora brilla en la máxima categoría del fútbol español, ganándole un partido al Atlético de Madrid.

Gary Huaman
Matías Dituro inició su carrera en el CNI de Iquitos y ahora brilla en LaLiga.
Matías Dituro inició su carrera en el CNI de Iquitos y ahora brilla en LaLiga. | Foto: composición Líbero
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La jornada 33 de LaLiga de España nos dejó resultados más que sorprendentes, como la victoria del Elche sobre el Atlético de Madrid sobre los minutos finales. Esto dejó en shock a varios hinchas, pues los franjiverdes se encuentran peleando por no descender, mientras que los rojiblancos son semifinalistas de Champions League y también luchan por puestos de clasificación. Triunfo en el que fue clave el arquero Matías Dituro, quien para asombro de muchos, debutó en el CNI de Iquitos del Perú.

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¿Quién es el arquero Matías Dituro?

Matías Dituro, de 38 años de edad, es el arquero titular del Elche de España, club con el que compitió en la Segunda División de ese país y con el que logró el tan ansiado ascenso a la Primera Categoría. En lo que va de esta temporada, el argentino ha sido titular en 16 encuentros en LaLiga, jugó otros 4 duelos en Copa del Rey, recibiendo un total de 24 goles y 5 porterías en cero. Precisamente ante Atlético de Madrid, encajó 2 goles, pero fue la gran figura para salvaguardar la victoria.

Sin embargo, lo más llamativo es que este portero empezó su carrera profesional en el CNI de Iquitos de Perú proveniente del Bingand de su país. Con el equipo selvático, Dituro disputó el Torneo Descentralizado 2010 y atajó un total de 37 encuentros, recibiendo 56 goles y mantuvo su valla invicta en 10 encuentros.

Matías Dituro ataja actualmente en el Elche de España.

Matías Dituro ataja actualmente en el Elche de España.

Lo más sorprendente es que, tras su paso por CNI, Dituro fichó por Deportivo Alavés de España, tuvo un breve paso por el Celta de Vigo B y se convirtió en un ‘trotamundos’. Pasó por varios clubes de varios países, hasta que se consolidó en Bolivia, donde defendió las camisetas de Aurora, Jorge Wilstermann y Bolívar; luego pasó por Chile, defendiendo la portería de la Universidad Católica y siendo un gran referente para la obtención del tetracampeonato (2018, 2019, 2020, 2021).

Luego regresó a Europa, precisamente en el Celta de Vigo, Faith Karagümrük de Turquía y actualmente en el Elche, club con el que renovó su contrato hasta junio de 2027.

Carrera de Matías Dituro.

Carrera de Matías Dituro.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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