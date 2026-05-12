Uno de los futbolistas más importantes que ha tenido la selección peruana en las últimas décadas ha sido André Carrillo, quien convirtió el primer gol de nuestro país en una Copa del Mundo luego de 36 años. En ese sentido, causó mucha sorpresa conocer que un hincha de Corinthians, club donde juega, tuvo un particular gesto hacia él y otros integrantes del plantel brasileño.

Sin embargo, no se trata de ninguna agresión contra ‘La Culebra’, sino de un emotivo acto del aficionado, quien quiso recrear a Corinthians en el álbum oficial del Mundial 2026 de la FIFA. Como se sabe, actualmente todos los apasionados del balompié vienen adquiriendo este producto licenciado de Panini con el objetivo de completarlo como objeto de colección. Por ello, un fanático impactó al tomar esta inesperada decisión.

En la página correspondiente a Brasil, el hincha de Corinthians pegó los stickers de todos los futbolistas que actualmente pertenecen al club. Para ello, imprimió figuritas de algunos jugadores que no lograron clasificar al Mundial y que, por ende, no están en el álbum. Ese es el caso del delantero de la selección peruana con paso por Alianza Lima. De este modo, el fanático de Corinthians pegó el cromo de André Carrillo junto al de otras estrellas como Memphis Depay.

“El tipo la clavó aquí, quiero hacer eso”, publicó Crónica Alvinegra en ‘X’, emocionándose por el gesto que tuvo el hincha hacia el club de sus amores. Asimismo, otros aficionados del cuadro brasileño reaccionaron impactados y lo tomaron de forma cómica, ya que no pensaban ver a varios de los jugadores impresos en el álbum oficial de la Copa del Mundo 2026, que iniciará en el mes de junio.

¿Cuánto cuesta el álbum del Mundial y sus figuritas?

La versión estándar del álbum Panini está 9.90 soles, mientras que la tapa dura cuesta 49.90 soles en los distintos supermercados del Perú. Por su parte, cada sobre con 7 figuritas está 4.20 soles, mientras que el popular ‘paquetón’ tiene un precio que ronda los 420 soles en diversas tiendas a nivel nacional.