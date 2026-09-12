Kylian Mbappé opinó sobre su particular apodo de 'dictador': "No es tan gracioso"

Uno de los mejores jugadores del planeta es Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid que viene de ser el principal goleador del Mundial de la FIFA 2026. No obstante, pese a ser uno de los mayores referentes del fútbol a nivel global, miles de hinchas lo critican a diario y algunos lo llaman 'dictador'.

En ese sentido, al atacante del cuadro merengue le consultaron qué opina acerca de que un sector de la afición le diga de esa forma. Todo ello en diálogo con el conocido medio internacional France Football, donde indicó que le parece cómico, aunque también es algo negativo.

“En parte es gracioso porque se nota que, para algunas personas, es solo una broma. Y en parte no es tan gracioso porque sabemos el daño que personas así han causado a lo largo de la historia”, indicó Kylian Mbappé al mencionado medio de comunicación.

Kylian Mbappé fue el goleador de la pasada edición de LaLiga de España.

“Ser comparado con personas que asesinan a gente, que han hecho sufrir a millones y millones de personas… No creo que yo haya hecho algo así en mi vida. A veces pone de manifiesto que hay una falta de conciencia, a veces política, a veces humana, entre la gente”, agregó el delantero del Real Madrid.

Trayectoria de Kylian Mbappé

Estos han sido sus clubes: