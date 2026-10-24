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Jesús Castillo logró gran hazaña con Esperance de Túnez tras 4 meses de su fichaje
Jesús Castillo, volante peruano, consiguió un gran premio con Esperance de Túnez tras 4 meses de su llegada al fútbol africano.
Jesús Castillo consiguió una importante clasificación internacional con Esperance de Túnez, a solo cuatro meses de su incorporación al club. Con el mediocampista peruano como titular, el equipo africano superó a Assawehly de Libia en una dramática definición por penales y avanzó a la fase de grupos de la Champions League Africana CAF.
Jesús Castillo consiguió una fuerte hazaña con Esperance de Túnez
El conjunto tunecino estaba obligado a remontar la eliminatoria y salió en busca del gol desde el inicio. A los ocho minutos del primer tiempo, Imad Faraj apareció para marcar el 1-0, resultado que permitió igualar la serie y trasladar la definición a la tanda desde los doce pasos.
Jesús Castillo clasificó a la fase de grupos de la Champions League Africana con Esperance de Túnez
En este decisivo encuentro, Castillo arrancó en el once inicial y permaneció en el campo hasta el minuto 75, cuando fue reemplazado por M. Hadj-Ali. De esta manera, el volante nacional contribuyó al esfuerzo colectivo de Esperance para superar una complicada llave y continuar en la lucha por el principal torneo de clubes del continente africano.
La clasificación se selló con una victoria por 4-3 en la tanda de penales, en la que el equipo tunecino consiguió marcar la diferencia después de la igualdad en el tiempo reglamentario. El resultado representa un paso importante para el club y para el futbolista peruano en su experiencia en el fútbol africano.
Tras celebrar el avance internacional, Esperance volverá a enfocarse en la competición local. Su próximo compromiso será frente a CS Sfaxien, un nuevo desafío en el que buscará prolongar el buen momento y mantener la confianza conseguida después de superar esta exigente eliminatoria.
¿Cómo le va a Jesús Castillo en Esperance de Túnez?
Jesús Castillo fichó por el Esperance de Túnez en agosto de 2026 tras salir de Universitario de Deportes, club con el que ha jugado 4 partidos en la primera división del país, la Ligue 1, y 2 encuentros en la Champions League Africana CAF.
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