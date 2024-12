Copa Libertadores: Denuncian que el VAR en Sudamérica es un "robo a mano armada"

El uso del VAR ha generado polémica desde que llegó al fútbol profesional, pero en algunos casos, la crítica supera el análisis por la insólita decisión de los árbitros. En Sudamérica, sobre todo, los fallos han sido muy cuestionados porque no necesariamente hacen justicia.

La Copa América Brasil 2021 fue testigo de cuestionables decisiones en partidos decisivos como el Brasil vs Chile y el Brasil vs Perú. La Copa Libertadores no fue la excepción, pues en los encuentros Boca Junios vs Atlético Mineiro y Cerro Porteño vs Fluminense el videoarbitraje anuló goles legítimos a favor de los argentinos y paraguayos.

“Fue un error muy obvio, muy grande, muy evidente, es imposible que no se hayan dado cuenta al menos los que estaban haciendo el VAR allá arriba. Son tantos, se invierte tanto, sinceramente nos robaron a mano armada en nuestra propia casa”, disparó Francisco Arce, DT de Cerro Porteño.

“Yo creo que esa jugada nos condicionó de manera importante, porque estamos en octavos de final de la Libertadores, con equipos duros y parejos, la mayoría argentinos y brasileños. Eso me resulta raro, y no me gusta, es gravísimo”, dijo, por su parte, el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, cuestionando también la actitud de los jugadores de Atlético Mineiro que se negaron a sacar desde el medio luego del gol.

Las miradas apuntan al departamento de arbitraje de la Conmebol dirigido por el brasileño Wilson Seneme. Para algunos, no es casualidad que las opiniones arbitrales del VAR siempre favorezcan a la selección verde amarilla y a los clubes de dicho país.