- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tolima vs Universitario
- Real Madrid vs Bayern Munich
- Universidad Católica vs Boca Juniors
- Alianza Atlético vs Tigre
- Tabla del Grupo de Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
¿A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo y dónde ver partido por Copa Libertadores?
Cusco FC recibe a Flamengo este 8 de abril en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un emocionante partido de la Copa Libertadores 2026. Conoce horarios y canales para seguir el cotejo.
Cusco FC y Flamengo medirán fuerzas desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por el Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El duelo promete mucha emoción, además el elenco local tendrá como aliada a la altura de la ciudad imperial. Repasa horarios y canales donde ver las principales incidencias.
PUEDES VER: Canal confirmado para ver Barcelona vs. Atlético de Madrid por partido de cuartos de Champions League
¿Cuándo juega Cusco FC vs Flamengo?
El cotejo entre Cusco FC y Flamengo se disputa este miércoles 8 de abril.
¿A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo?
- Perú, Colombia y Ecuador: 19.30
- Bolivia y Venezuela: 20.30
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.30
- México: 18.30
- Estados Unidos: 20.30 (Miami y Nueva York) y 17.30 (Los Ángeles)
- España: 2.30 (del día siguiente)
Cusco FC vs Flamengo: canales
- Argentina: ESPN y Disney+
- Colombia: ESPN 7 y Disney+
- Ecuador: ESPN 7 y Disney+
- Chile: ESPN 7 y Disney+
- Perú: ESPN 7 y Disney+
- Uruguay: ESPN 7 y Disney+
- Paraguay: ESPN 7 y Disney+
- Bolivia: ESPN 7 y Disney+
- Venezuela: ESPN 7 y Disney+
- México: Disney+
- Estados Unidos: Fanatiz, fuboT y beIN Sports Connect
- España: LaLiga+
Cusco FC vs Flamengo: previa del partido
Cusco FC asume un reto histórico en esta Copa Libertadores 2026 al recibir al poderoso Flamengo. Los dirigidos por Miguel Rondelli saben que los 3,400 metros de altura del Estadio Inca Garcilaso de la Vega son su mejor aliado. Tras un buen arranque en el torneo local, el equipo dorado llega con la convicción de que en casa no se pueden ceder puntos si quieren pelear la clasificación en un grupo de altísimo nivel.
Por su parte, el "Mengão" aterriza en la ciudad imperial con todas sus figuras, pero con el respeto que siempre impone la altitud peruana. Se espera una propuesta inteligente de Cusco FC, buscando asfixiar la salida brasileña y apostar por la velocidad de sus extremos. La clave será mantener el orden defensivo absoluto; ante un plantel de la jerarquía de Flamengo, cualquier descuido se paga caro, incluso con el factor climático a favor.
Cusco FC se estrena en la Copa Libertadores 2026
El ambiente en el Cusco es de puro optimismo y se espera que el Garcilaso sea una caldera esta noche. Es la oportunidad perfecta para dar un golpe sobre la mesa y ratificar que el "Ombligo del Mundo" es una plaza inexpugnable. Veremos si la presión alta surte efecto ante un rival que suele sufrir cuando el oxígeno empieza a faltar en los minutos finales.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90