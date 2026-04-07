¿A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo y dónde ver partido por Copa Libertadores?

Cusco FC y Flamengo medirán fuerzas desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por el Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El duelo promete mucha emoción, además el elenco local tendrá como aliada a la altura de la ciudad imperial. Repasa horarios y canales donde ver las principales incidencias.

¿Cuándo juega Cusco FC vs Flamengo?

El cotejo entre Cusco FC y Flamengo se disputa este miércoles 8 de abril.

¿A qué hora juega Cusco FC vs Flamengo?

Perú, Colombia y Ecuador: 19.30

Bolivia y Venezuela: 20.30

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.30

México: 18.30

Estados Unidos: 20.30 (Miami y Nueva York) y 17.30 (Los Ángeles)

España: 2.30 (del día siguiente)

Cusco FC vs Flamengo: canales

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN 7 y Disney+

Ecuador: ESPN 7 y Disney+

Chile: ESPN 7 y Disney+

Perú: ESPN 7 y Disney+

Uruguay: ESPN 7 y Disney+

Paraguay: ESPN 7 y Disney+

Bolivia: ESPN 7 y Disney+

Venezuela: ESPN 7 y Disney+

México: Disney+

Estados Unidos: Fanatiz, fuboT y beIN Sports Connect

España: LaLiga+

Cusco FC vs Flamengo: previa del partido

Cusco FC asume un reto histórico en esta Copa Libertadores 2026 al recibir al poderoso Flamengo. Los dirigidos por Miguel Rondelli saben que los 3,400 metros de altura del Estadio Inca Garcilaso de la Vega son su mejor aliado. Tras un buen arranque en el torneo local, el equipo dorado llega con la convicción de que en casa no se pueden ceder puntos si quieren pelear la clasificación en un grupo de altísimo nivel.

Por su parte, el "Mengão" aterriza en la ciudad imperial con todas sus figuras, pero con el respeto que siempre impone la altitud peruana. Se espera una propuesta inteligente de Cusco FC, buscando asfixiar la salida brasileña y apostar por la velocidad de sus extremos. La clave será mantener el orden defensivo absoluto; ante un plantel de la jerarquía de Flamengo, cualquier descuido se paga caro, incluso con el factor climático a favor.

Cusco FC se estrena en la Copa Libertadores 2026

El ambiente en el Cusco es de puro optimismo y se espera que el Garcilaso sea una caldera esta noche. Es la oportunidad perfecta para dar un golpe sobre la mesa y ratificar que el "Ombligo del Mundo" es una plaza inexpugnable. Veremos si la presión alta surte efecto ante un rival que suele sufrir cuando el oxígeno empieza a faltar en los minutos finales.