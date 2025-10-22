¿A qué hora juega Universidad de Chile vs. Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana?

Este jueves 23 de octubre se enfrentarán la Universidad de Chile vs. Lanús en el Estadio Nacional de Santiago, en Chile, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Por ello, a continuación te brindamos el horario y canal de transmisión oficial para que disfrutes de este compromiso internacional por un pase a la gran final del certamen Conmebol.

¿A qué hora juega U de Chile vs. Lanús?

Te brindamos los horarios dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 16.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 17.00 horas

Bolivia y Venezuela: 18.00 horas

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 19.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO U de Chile vs. Lanús?

La transmisión del partido entre la Universidad de Chile vs. Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana estará a cargo de ESPN y DirecTV para todo el territorio latinoamericano. Asimismo, podrás ver el compromiso totalmente online vía Disney Plus y DGO si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming. Finalmente, en el diario Líbero te brindaremos toda la información y resumen del encuentro.

Posibles alineaciones U de Chile vs. Lanús

U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda, Lucas Assadi; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio, Rodrigo Castillo.

¿Cómo llegan U de Chile y Lanús?

La Universidad de Chile clasificó a esta instancia luego de una dura llave por cuartos de final ante Alianza Lima. Ambos clubes igualaron a cero en Perú, mientras que en la vuelta disputada en Coquimbo los azules se hicieron con un triunfo por 2-1, clasificando mediante la mínima diferencia. Por su parte, Lanús tampoco la tuvo fácil debido a que venció 1-0 a Fluminense en Argentina y en Brasil empezó perdiendo, pero logró empatar el cotejo 1-1 en la segunda mitad y así avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana.