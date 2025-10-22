0
EN DIRECTO
Flamengo vs Racing EN VIVO, semifinal de Copa Libertadores
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

¿A qué hora juega Universidad de Chile vs. Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana?

Revisa el horario y canal para ver el partido entre Universidad de Chile vs. Lanús por la semifinal de la Copa Sudamericana 2025.

Francisco Esteves
Universidad de Chile vs. Lanús por la Universidad de Chile vs. Lanús.
Universidad de Chile vs. Lanús por la Universidad de Chile vs. Lanús. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

Este jueves 23 de octubre se enfrentarán la Universidad de Chile vs. Lanús en el Estadio Nacional de Santiago, en Chile, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Por ello, a continuación te brindamos el horario y canal de transmisión oficial para que disfrutes de este compromiso internacional por un pase a la gran final del certamen Conmebol.

Partidos de Champions League hoy, resultado y tabla de posiciones

PUEDES VER: Partidos de Champions League 2025, tabla posiciones y resultados de la jornada 3

¿A qué hora juega U de Chile vs. Lanús?

Te brindamos los horarios dependiendo tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 16.00 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 17.00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 18.00 horas
  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 19.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO U de Chile vs. Lanús?

La transmisión del partido entre la Universidad de Chile vs. Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana estará a cargo de ESPN y DirecTV para todo el territorio latinoamericano. Asimismo, podrás ver el compromiso totalmente online vía Disney Plus y DGO si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming. Finalmente, en el diario Líbero te brindaremos toda la información y resumen del encuentro.

Posibles alineaciones U de Chile vs. Lanús

U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda, Lucas Assadi; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio, Rodrigo Castillo.

¿Cómo llegan U de Chile y Lanús?

La Universidad de Chile clasificó a esta instancia luego de una dura llave por cuartos de final ante Alianza Lima. Ambos clubes igualaron a cero en Perú, mientras que en la vuelta disputada en Coquimbo los azules se hicieron con un triunfo por 2-1, clasificando mediante la mínima diferencia. Por su parte, Lanús tampoco la tuvo fácil debido a que venció 1-0 a Fluminense en Argentina y en Brasil empezó perdiendo, pero logró empatar el cotejo 1-1 en la segunda mitad y así avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Flamengo vs Racing EN VIVO por ESPN: Transmisión de la semifinal Copa Libertadores 2025

  2. ¿Por qué Diego Romero es suplente? DT de Banfield da firme respuesta: "Vino a estar..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano