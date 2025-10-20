- Hoy:
I. del Valle vs. Atlético Mineiro EN VIVO: hora y dónde ver semifinal de Copa Sudamericana
Independiente del Valle recibe a Atlético Mineiro este martes en Quito por la semifinal ida de la Copa Sudamericana 2025. Conoce la hora y dónde ver el partido.
La Copa Sudamericana 2025 vuelve con fuerza este martes 21 de octubre con un auténtico partidazo entre Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por la semifinal ida del torneo desde el Estadio Ciudad Deportiva IDV, a partir de las 19:30 horas de Ecuador y Perú (21:30 de Brasil), con transmisión EN VIVO vía DSports y ESPN. Entérate de todos los detalles del cotejo copero.
¿A qué hora juega Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro?
El encuentro que enfrentará al 'Matagigantes' contra el 'Galo' por la presente edición de la 'Gran Conquista' está pactado para comenzar a partir de las 19:30 horas de Ecuador y Perú (21:30 de Brasil). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.
- México: 18:30 horas
- Colombia, Ecuador, Perú: 19:30 horas
- Bolivia, Venezuela: 20:30 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 20:30 horas
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 21:30 horas
¿Dónde ver Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro EN VIVO?
Si no quieres perderte las incidencias del primer compromiso por semifinales de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de DSports y ESPN en todo el continente. Además, el choque lo pasará Disney Plus y DGO vía streaming.
- Sudamérica: DSports. DGO, ESPN y Disney Plus
- Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus
- Paraguay: Tigo Sports
- Bolivia: Tigo Sports 2
Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro pronósticos: cuánto pagan las apuestas
Sobre el papel, Independiente del Valle es ligeramente favorito para quedarse con la victoria ante Atlético Mineiro como local y así dar un paso importante para meterse a la final de la Copa Sudamericana. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.
|Casas de apuestas
|Independiente del Valle
|Empate
|Atlético Mineiro
|Betsson
|1.82
|3.25
|4.45
|Bet365
|1.85
|3.25
|4.75
|Betano
|1.90
|3.40
|5.00
|Te Apuesto
|1.89
|3.18
|4.64
|Apuesta Total
|1.87
|3.25
|4.75
|Meridianbet
|1.84
|3.38
|4.37
Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro: posibles alineaciones
- Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Junior Sornoza, Darwin Guagua; Michael Hoyos, Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.
- Atlético Mineiro: Everson; Lyanco, Vitor Hugo, Iván Román; Gustavo Scarpa, Alexander, Alan Franco, Guilherme Arana, Igor Gomes; Reiner y Hulk. DT: Jorge Sampaoli.
Independiente del Valle: últimos resultados
- Orense 1-2 Independiente del Valle | Liga Pro Ecuador 2025
- Independiente del Valle 1-2 U. Católica | cuartos de final Copa Ecuador 2025
- Gualaceo 0-6 Independiente del Valle | octavos de final Copa Ecuador 2025
- Barcelona SC 0-3 Independiente del Valle | Liga Pro Ecuador 2025
- Independiente del Valle 0-0 Delfín | Liga Pro Ecuador 2025
Atlético Mineiro: últimos resultados
- Corinthians 1-0 Atlético Mineiro | Brasileirao 2025
- Atlético Mineiro 1-1 Cruzeiro | Brasileirao 2025
- Atlético Mineiro 3-1 Sport Recife | Brasileirao 2025
- Fluminense 3-0 Atlético Mineiro | Brasileirao 2025
- Atlético Mineiro 0-0 Juevntude | Brasileirao 2025
Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro: historial
Ambos equipos se han visto las caras en cuatro oportunidades en torneos Conmebol, todas por Copa Libertadores, con un historial favorable para Atlético Mineiro con dos victorias sobre una de Independiente del Valle. Además, se ha registrado un duelo empatado. Revisa todos los resultados entre sí.
- Atlético Mineiro 3-1 Independiente del Valle | Copa Libertadores 2022
- Independiente del Valle 1-1 Atlético Mineiro | Copa Libertadores 2022
- Independiente del Valle 3-2 Atlético Mineiro | Copa Libertadores 2016
- Atlético Mineiro 1-0 Independiente del Valle | Copa Libertadores 2016
¿En dónde juega Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro?
El escenario donde Independiente del Valle recibirá a Atlético Mineiro en el marco de la semifinal ida de la Copa Sudamericana 2026 será el Estadio Ciudad Deportiva IDV, recinto ubicado en la ciudad ecuatoriana de Quito que cuenta con una capacidad total para 12 mil espectadores.
