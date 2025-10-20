I. del Valle vs. Atlético Mineiro EN VIVO: hora y dónde ver semifinal de Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana 2025 vuelve con fuerza este martes 21 de octubre con un auténtico partidazo entre Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por la semifinal ida del torneo desde el Estadio Ciudad Deportiva IDV, a partir de las 19:30 horas de Ecuador y Perú (21:30 de Brasil), con transmisión EN VIVO vía DSports y ESPN. Entérate de todos los detalles del cotejo copero.

¿A qué hora juega Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro?

El encuentro que enfrentará al 'Matagigantes' contra el 'Galo' por la presente edición de la 'Gran Conquista' está pactado para comenzar a partir de las 19:30 horas de Ecuador y Perú (21:30 de Brasil). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 18:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 19:30 horas

Bolivia, Venezuela: 20:30 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 20:30 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 21:30 horas

¿Dónde ver Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro EN VIVO?

Si no quieres perderte las incidencias del primer compromiso por semifinales de la Copa Sudamericana entre Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de DSports y ESPN en todo el continente. Además, el choque lo pasará Disney Plus y DGO vía streaming.

Sudamérica: DSports. DGO, ESPN y Disney Plus

Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus

Paraguay: Tigo Sports

Bolivia: Tigo Sports 2

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro pronósticos: cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Independiente del Valle es ligeramente favorito para quedarse con la victoria ante Atlético Mineiro como local y así dar un paso importante para meterse a la final de la Copa Sudamericana. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Independiente del Valle Empate Atlético Mineiro Betsson 1.82 3.25 4.45 Bet365 1.85 3.25 4.75 Betano 1.90 3.40 5.00 Te Apuesto 1.89 3.18 4.64 Apuesta Total 1.87 3.25 4.75 Meridianbet 1.84 3.38 4.37

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro: posibles alineaciones

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Junior Sornoza, Darwin Guagua; Michael Hoyos, Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.

Atlético Mineiro: Everson; Lyanco, Vitor Hugo, Iván Román; Gustavo Scarpa, Alexander, Alan Franco, Guilherme Arana, Igor Gomes; Reiner y Hulk. DT: Jorge Sampaoli.

Independiente del Valle: últimos resultados

Orense 1-2 Independiente del Valle | Liga Pro Ecuador 2025

Independiente del Valle 1-2 U. Católica | cuartos de final Copa Ecuador 2025

Gualaceo 0-6 Independiente del Valle | octavos de final Copa Ecuador 2025

Barcelona SC 0-3 Independiente del Valle | Liga Pro Ecuador 2025

Independiente del Valle 0-0 Delfín | Liga Pro Ecuador 2025

Atlético Mineiro: últimos resultados

Corinthians 1-0 Atlético Mineiro | Brasileirao 2025

Atlético Mineiro 1-1 Cruzeiro | Brasileirao 2025

Atlético Mineiro 3-1 Sport Recife | Brasileirao 2025

Fluminense 3-0 Atlético Mineiro | Brasileirao 2025

Atlético Mineiro 0-0 Juevntude | Brasileirao 2025

Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro: historial

Ambos equipos se han visto las caras en cuatro oportunidades en torneos Conmebol, todas por Copa Libertadores, con un historial favorable para Atlético Mineiro con dos victorias sobre una de Independiente del Valle. Además, se ha registrado un duelo empatado. Revisa todos los resultados entre sí.

Atlético Mineiro 3-1 Independiente del Valle | Copa Libertadores 2022

Independiente del Valle 1-1 Atlético Mineiro | Copa Libertadores 2022

Independiente del Valle 3-2 Atlético Mineiro | Copa Libertadores 2016

Atlético Mineiro 1-0 Independiente del Valle | Copa Libertadores 2016

¿En dónde juega Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro?

El escenario donde Independiente del Valle recibirá a Atlético Mineiro en el marco de la semifinal ida de la Copa Sudamericana 2026 será el Estadio Ciudad Deportiva IDV, recinto ubicado en la ciudad ecuatoriana de Quito que cuenta con una capacidad total para 12 mil espectadores.