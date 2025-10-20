- Hoy:
¿Enfrentará a Alianza Lima? Independiente del Valle llega al Perú para sorpresa de todos
Independiente del Valle causó sorpresa en todos sus hinchas debido a que ahora el club se encuentra en Perú. ¿Disputará la Liga 1?
¡Inesperado! Independiente del Valle, club conocido de Ecuador, sorprendió a todos sus hinchas y fanáticos del fútbol peruano al revelar que ahora la institución deportiva estará en el Perú. ¿Será posible que enfrente a Alianza Lima o Universitario? Te contamos todos los detalles.
Mediante su cuenta oficial de Instagram, IDV contó que ahora se encuentra en nuestro país y no está en sus planes irse, aunque vale precisar que no jugará la Liga 1 ni algo por el estilo, sino que su academia acaba de abrir oficialmente una sucursal suya en Lima, nuestra capital. De esta manera, ahora miles de jóvenes peruanos podrán acudir para formar a las grandes promesas del fútbol incaico.
Independiente del Valle llegó a Perú
"La pasión negriazul cruza fronteras! Independiente del Valle llega a Perú con una nueva escuela franquicia oficial en Lima, llevando nuestra identidad, metodología y valores más allá de Ecuador. Cada vez somos más los que vivimos el fútbol con el sello IDV", indicó el club ecuatoriano en redes sociales.
El mensaje de Independiente del Valle.
Recordemos que Independiente del Valle es uno de los clubes que mayor progreso ha tenido en Ecuador y Sudamérica durante los últimos años, ya que varias veces ha llegado a instancias finales de la Copa Libertadores y sabe lo que es salir campeón de la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana. Siendo un ejemplo a seguir para otros equipos que en sus países no están dentro de los denominados grandes.
Finalmente, la academia de IDV es una enorme ventana para llegar a clubes importantes del extranjero, por lo que la academia será muy bien recibida. Por ejemplo, William Pacho del París Saint.-Germain y Moisés Caicedo del Chelsea salieron de este club, y ahora son de los futbolistas más caros de todo el mundo.
