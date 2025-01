Messi no sigue en Barcelona: así reaccionó la prensa española tras salida del argentino

Barcelona anunció esta jueves la salida de Lionel Messi . Mediante un sorpresivo comunicado, la institución catalana indicó que "a pesar de haberse llegado a un acuerdo" entre ambas partes, "no se podrá formalizar" la renovación del experimentado atacante por "obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga)".

En ese sentido, los principales medios deportivos de España no fueron ajenos a la partida del astro sudamericano. El portal Marca indicó que "aunque ayer todo indicaba que la inyección de dinero aportada por el fondo de inversión CVC serviría para arreglar la situación económica del club, no ha sido así (…) Leo Messi no volverá a jugar un partido con la camiseta del Fútbol Club Barcelona".