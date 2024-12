Barcelona se mete en la pelea de LaLiga tras vencer 3-1 a Valencia

El once de Ronald Koeman para buscar los tres puntos en casa:

1' Pitazo inicial en el Camp Nou para dar inicio al Barcelona vs. Valencia.

21' Nuevo balón parado para Valencia que no se resigna a buscar el segundo en su marcador.

41' Memphis Depay no falla desde las 12 pasos y remonta el marcador en el Camp Nou.

75' Desde hace varios minutos no hay ocasiones de gol en ambos pórticos.

78' Casi llega el empate de Valencia. Una gran jugada de Soler que no encontró receptor en el área.

82' Balón parado para Valencia que no se rinde para encontrar el empate.

No obstante, apareció la rebeldía de Ansu Fati para poder emparejar el marcador a los 13 minutos. Un remate de larga distancia que puso a vibrar a todos los aficionados que se hicieron presente en el Campo Nou.

Para el complemento, el juego bajó de intensidad y no hubo ocasiones claras de gol por parte de ambos equipos. No obstante, Valencia era quien tenía mayor llegada a campo rival pero que no lograba concretar ante Ter Stegen. Todo parecía que iba a quedar con el marcador de 2-1, pero apareció la vuelta de gol por parte de Coutinho para liquidar el resultado con un 3-1 en el Camp Nou.