Diego Simeone se emocionó tras cumplir una década al mando del Atlético de Madrid

Diego Simeone sigue haciéndose un espacio en el Atlético de Madrid . Este jueves, el popular 'Cholo' cumplió 10 años como entrenador del cuadro 'colchonero' y no dudó en manifestarse a través de sus redes sociales con un conmovedor mensaje para los hinchas, ya que hubo un cambio radical desde su llegada al equipo.

"Se cumplen 10 años desde mi llegada como entrenador y no quería pasar el día sin dejar de agradecer su apoyo desde el primer momento. Es inevitable que se me vengan innumerables recuerdos de momentos pasados juntos, alegrías enormes y tristezas que hemos ido superando", publicó el estratega en su cuenta oficial de Twitter.

Actualmente, no existe ningún otro técnico de Argentina que haya alcanzado dicho periodo ininterrumpido al mando de una escuadra. Por su parte, Simeone lo ha logrado, dirigiendo a uno de los diez mejor equipos del fútbol mundial. Si bien, hoy en día no atraviesan un gran momento, el 'profe' aclaró que no van a bajar los brazos para revertir la situación.