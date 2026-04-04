Alineaciones Atlético de Madrid vs Barcelona: formaciones confirmadas de hoy por LaLiga

Todo va quedando listo para el partido entre Atlético de Madrid vs Barcelona por la jornada 30 de LaLiga EA Sports de España. Ambos elencos son protagonistas del duelo de la fecha y no escatimarán esfuerzos con miras a los siguientes 90 minutos. Conoce las alineaciones que alistan Diego Simeone y Hansi Flick en busca de los tres puntos.

Alineación Atlético de Madrid

Este es el once que alista Diego Simeone para conseguir la victoria con Atlético de Madrid: Musso, Lenglet, Molina, Le Normand, Koke, Alex, Giuliano, Obed Vargas, Nico, Griezmann y Almada.

El equipo ‘colchonero‘ quiere hacer respetar la casa ante su similar de Barcelona. Sabe que no tiene claras ocasiones de pelear LaLiga, pero servirá de termómetro para lo que será el siguiente cotejo de Champions League por las instancias de cuartos de final. El técnico argentino presenta variantes en su formación.

Alineación confirmada de Atlético de Madrid. Foto: Atleti/X.

Alineación Barcelona

Este es la alineación que prepara Hansi Flick para que Barcelona se mantenga como líder de LaLiga: Joan García, Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García, Olmo, Pedro, Lamine Yamal, Fermín y Rashford.

Una de las grandes bajas que tiene el cuadro blaugrana es de Raphinha, quien durante la fecha FIFA de marzo terminó lesionado en el amistoso de la selección brasileña ante Francia. Ahora, el atacante deberá recuperarse cuanto antes en busca de no perderse más cotejos claves de la temporada como en LaLiga y Champions League.

Alineación oficial de Barcelona ante Atlético. Foto: Barcelona/X.

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs Barcelona?

Este partido de LaLiga entre Atlético de Madrid vs Barcelona se juega HOY, sábado 4 de abril, a partir de las 14.00 hora peruana (21.00 horas de España, 19.00 horas GMT). Ambos elencos paralizarán a los cinco continentes por ser un choque de mucha jerarquía.