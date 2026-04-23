Cazulo y Soso perdieron los papeles por un penal no cobrado ante Boca Juniors

Este jueves, por la fecha 16 del grupo A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, Boca Juniors se impuso a Defensa y Justicia en condición de visitante y selló su clasificación a los playoffs. No obstante, hubo una polémica que fue muy comentada y que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

Resulta que cuando transcurría el primer tiempo, el ‘Halcón de Varela’ fue en busca del empate a través de Ayrton Portillo, quien llegó con velocidad y potencia al área del ‘Xeneize’; sin embargo, se tiró en el césped en el momento que Malcom Braida llegó por detrás le dio un ligero toque.

Este suceso generó un loquerío en el banquillo del conjunto local, sobre todo del técnico Mariano Soso y su asistente Jorge Cazulo, quienes no se midieron en sus palabras y le recriminaron al juez principal por decidir continuar el juego en vez de cobrar penal o, al menos, ir al VAR a revisar la jugada.

Como se puede ver en las imágenes, el extécnico de Sporting Cristal se descontroló y fue directo a gritarle al cuarto árbitro. Asimismo, el ‘Piqui’ se contagió de la efusividad de los demás para también reclamar el penal. Sin embargo, ninguno de estos pedidos fue aceptado y el referí decidió seguir con el desarrollo del partido.

Este hecho desencadenó en la expulsión de Mariano Soso, ya que el árbitro principal no le aceptó los constantes reproches. Lo que vino después fue perjudicial para Defensa y Justicia —ya dirigido por Jorge Cazulo—, y es que Boca Juniors tomó el control del partido y pudo convertir cuatro goles gracias a Milton Giménez, Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

Este resultado de 4-0 le permite a los ‘Bosteros’ ser líderes del grupo A del Torneo Apertura 2026, aunque sus escoltas todavía tienen un compromiso menos. Por su parte, los ‘Halcones’ salieron de los ocho primeros lugares de la tabla y les queda una fecha para intentar llegar a los playoffs de la Liga Profesional Argentina.