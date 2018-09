Mario Salas: "La hinchada de Cristal ya está grande y no soy quien para enseñarles de comportamiento"

El técnico chileno del cuadro 'bajopontino', Mario Salas, mediante conferencia de prensa el día de hoy brindó declaraciones de todo tipo y calibre, encontrándose con la desazón de recordar el último partido entre su Sporting Cristal frente al Alianza Lima en el 'Estadio de Matute' este lunes que pasó (donde se jugaron los últimos 25 minutos).

"Es lógico que jugar un partido (ante Alianza Lima) en dos días no es normal. A nosotros nos alteró todo el micro ciclo de esta semana para jugar con Deportivo Municipal. No nos acostumbremos a estas cosas", señalando que no le gustó mucho el replanteamiento del partido suspendido porque tuvo que modificar el trabajo de esa semana.

Además, cuando se le preguntó por un mensaje o consejo para el hincha de Sporting Cristal en este momento tenso por la violencia que golpeó al fútbol peruano, 'El Comandante' mencionó: "Yo no soy quién para enviarle mensaje alguno a los hinchas, menos aún a los hinchas de Sporting Cristal. Todos son personas adultas como para saber como comportarse y yo no soy nadie para decirles que hacer o no hacer".

Destacando que la violencia no tiene lugar en su pensamiento, menos aún en un competencia que tiene carácter de 'fútbol profesional': "La violencia en general, en cualquier forma y cualquier ámbito, destruye cosas y relaciones. Cómo no va a destruir al fútbol". Sin embargo, no todo fue crítica, también se acordó de sus pupilos recientemente convocados por Ricardo Gareca.

"Cada vez que convocan a la selección a un jugador de Sporting Cristal, yo me siento muy orgulloso y claro que me pongo totalmente feliz", con función de padre futbolístico para cada uno de los seleccionados por 'El Tigre', fueron el portero Patricio Álvarez, el lateral Johan Madrid y los volantes Marcos López junto a Horacio Calcaterra.

EL DATO:

Sporting Cristal jugará ante Deportivo Municipal este domingo desde las 3:30 pm - HORA PERUANA en el 'Estadio Alberto Gallardo'.