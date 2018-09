Mario Salas ordenó a sus jugadores replegarse y le malograron la fiesta

Es hora de disparar... Qué tal, causitas. El Comandante ordenó a sus soldados replegarse y al final le malograron la fiesta y su equipo tuvo que contentarse con llevarse solo un punto de los tres que creía en el bolsillo. El DDT terminó como una fiera y quien pagó pato fue el popular lindas tardes, con quien se quiso desquitar, sin saber que los bravos de su equipo lo llamaron al man para solidarizarse por el incidente tras el partido. ¡Rexuxa! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

La firme que el criterio de quienes velan por nuestro julbo deja mucho que desear. Dizquen por orden del comisario Carlos Zapata, no se permitió el ingreso de los hombres de prensa que fueron a cumplir con su labor. Lo lamentable es que algunos hinchas sí ingresaron, pues por redes sociales circula un video en el que se ve a ras de cancha el gol salvador convertido por el Yerno. ¡Abusivo!

Al final de la Javier Prado están asados porque a su equipo lo tratan con tuto el rigor de la ley y a otros no los miden con la misma vara. Tras los incidentes del fin de semana en la rica Vicky, exigen que haya responsables y sean sancionados. Dizquen no es posible que afuera se agarren a balazos y para las autoridades de nuestra pelotita no pase nada. ¡Asu!

El Tigre anda saltón porque a raíz de los errores defensivos en los amistosos de la Bicolor estaba considerando el regreso del Mudo para las pichangas de octubre. Pero como los años no pasan en vano, el defensor se volvió a lesionar y estará de vuelta una semana antes del siguiente amistoso, por lo que es casi seguro que no lo tomará en cuenta. Sin querer queriendo, el León es quien resulta más ganado con la noticia. ¡Nooooooooooo!

Bueno, mi gente, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU