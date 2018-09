Paolo Guerrero se luce en Instagram junto a jugadores de Alianza Lima y causa sensación [FOTO]

El delantero peruano Paolo Guerrero se lució este martes junto a Rinaldo Cruzado y jugadores de Alianza Lima en un conocido mercado gastronómico miraflorino, como compartió el volante blanquiazul en Instagram.



A través de su cuenta de Instagram, Cruzado compartió una foto en la que aparece junto a Guerrero y sus compañeros de equipo, Alejandro Hohberg y Mauricio Lemos.





Además, también aparece el popular 'Chino' Take, amigo cercano de Paolo Guerrero.

El experimentado volante de Alianza Lima precisó que el encuentro con Guerrero fue sorpresivo. "Y nos encontramos con #PG9 y el gran Chino Take", aseguró el volante.



De esta manera, Paolo Guerrero sigue pasando sus días en Lima mientras busca revertir la complicada sanción que no le permite jugar hasta abril del 2019. Y no duda en aparecer junto a su amigo Cruzado y algunos jugadores del cuadro blanquiazul.