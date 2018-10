Binacional confirmó a Mario Flores como entrenador y hará su debut ante Universitario

Binacional tendrá un duro encuentro ante Universitario este sábado en Moquegua y confirmó que Mario Flores debutará ante los "cremas". El estratega estuvo esta temporada dirigiendo a Atlético Grau de la Segunda División.

El DT se mostró feliz de regresar a dirigir en la primera división y no le corre al reto de levantar al equipo. "Primero tengo que agradecer a Dios por esta posibilidad de volver a dirigir en Primera y luego darle gracias a los directivos de Binacional por confiar en mi persona", dijo en Ovación.

Asimismo fue claro que su elección fue rápida y nunca tuvo un mal accionar ya que negoció cuando Luis "Puchito" Flores ya fuera relegado del club. "El acuerdo con los directivos de Binacional fue todo muy rápido, porque en la tarde ellos resolvieron contrato con Luis ('Puchito' Flores) y en horas de la noche cerraron el acuerdo conmigo".

Por último afirmó que está al tanto de la actualidad del equipo y hará lo posible por levantar el nivel. "No sé los pormenores del por qué decayó el equipo en las últimas fechas del campeonato porque no pude conversar con Luis (Flores). Pero, esas cosas no me competen, simplemente tenemos que trabajar muy fuerte y nuestra primera prueba de fuego será el partido ante la 'U', en el que esperamos hacer una buena presentación. En lo personal, espero que todos los papeles estén en regla para dirigir desde la banca de suplentes".

EL DATO

Binacional marcha en la octava posición del Acumulado con 48 unidades.