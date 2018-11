¡Marca distancia! Raúl Ruidíaz: “No soy el reemplazante de Paolo Guerrero” [VIDEO]

Luego de las constantes comparaciones que surgieron entre Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz, el delantero de Seattle Sounders marcó distancia al asegurar que se esfuerza para ganarse un nombre propio en la Selección Peruana, lejos de ser el relevo del 'Depredador'.

Con la ausencia de Guerrero en el equipo de Ricardo Gareca, se encomendaron los goles a la 'Pulga', sin embargo, no habría llenado las expectativas de muchos, algo que despreocupa al exUniversitario, quien se considera el mejor en su posición.

"Yo no lo tomo así. No soy reemplazante de Paolo Guerrero. Yo soy un buen delantero, me considero el mejor", manifestó Ruidíaz a 'Fútbol en América', dejando en claro que guarda calma pues espera que pronto se acabará su sequía de gol con la 'bicolor'.

“Son etapas que pasan en algún momento esta mala racha se va a acabar, las cosas son así. Yo estoy tranquilo”, enfatizó. Además señaló que Paolo Guerrero es mejor que Ztatan Ibrahimovic, y que de no haber sido futbolista estaría actuando en telenovelas.

Asimismo, afirmó que consiguió mayor continuidad en la recienta etapa con la selección nacional. "Desde que he estado en la selección nunca he tenido tanta continuidad como en estos dos últimos partidos en que he sido titular y eso me viene muy bien", finalizó.