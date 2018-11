Ricardo Gareca y los “cremas” celebraron en Matute

Ricardo Gareca forma parte de la historia de Universitario, pues dirigió al equipo que resultó campeón del Apertura 2008. Ya en la segunda mitad de año no le fue tan bien, sin embargo un día como hoy, hace diez años, celebró en Matute ante el tradicional rival.

El 29 de Noviembre del 2008 Universitario visitó a Alianza Lima con algunas novedades. Sorpresivamente, Gareca mandó al banco a Fernández y Neyra apostando por la experiencia de Ibáñez y Candelo. Los grones tenían a Corzo, Ciurlizza, Montaño y Aguirre.

Esa tarde el “Vagón” Hurtado estuvo imparable, pues venció en dos ocasiones (6’ y 47’) la portería de Libman. Los dirigidos por Páez apenas pudieron reaccionar para descontar desde los doce pasos con un penal de Aparicio. La “U” fue superior en La Victoria.

Esa fue la última gran alegría de Gareca en la “U”, que no llegaría al play off al no ubicarse entre los siete primeros del Clausura. Años después, el “Tigre” regresaría, pero ya para hacer feliz al país entero, al clasificar a la Blanquirroja al Mundial de Rusia 2018.