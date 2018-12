Julio César Uribe sobre el caso Fuentes-Torres: "A mi me tocan a mi madre y le arranco la cabeza" [VIDEO]

Llegó el día en donde FBC Melgar y Alianza Lima definirán quién será el rival de Sporting Cristal en la final de los Play-off por el título nacional del Descentralizado 2018. El duelo está fijado a las 8:00 p. m. en el Estadio de la UNSA y el pronóstico es más que reservado debido a los potentes planteles que poseen Hernán Torres y Pablo Bengoechea.

El primero ha sido protagonista de una gran polémica y no necesariamente por la igualdad que sufrió en Matute tras ir venciendo 3-0, sino por una situación más que complicada con uno de los titulares de aquel encuentro y uno de sus principales baluartes en la presente campaña: Jean Pierre Fuentes.

Según la información exclusiva de Líbero - a través de José Varela - el entrenador colombiano tuvo un duro intercambio de palabras con el volante nacional por haber fallado en el tercer gol (que lo anota su hermano Aldair) en donde - con palabras subidas de tono - se refiere al joven volante de Alianza Lima donde hizo - incluso - referencia su progenitora. Esto desató la molestia y amargura de Jean Pierre, quién salió a defender al menor de los Fuentes.

Julio César Uribe - quién tuvo una situación muy similar con Édison Chará - explicó cuando el técnico puede reprochar alguna desatención con su dirigido, pero no puede cruzar la línea de respeto.

"Para no justificar al jugador ni al técnico, uno siempre tiene que ponerse en el medio. El futbolista puede estar desatento en algunas jugadas, no la puede leer bien, se puede equivocar y ahí el técnico tiene que corregir. Si consideras que su producción no está siendo puntual, determinas un cambio", indicó a través de Fox Sports.

"Ante la equivocación reiterada del jugador, te ofuscas y le mentas la madre porque puedes decir 'eres muy malo, étcetera', pero si le mentas la madre, de manera directa, ya pasaste la línea. Y bueno, a mi cuando me tocó ser fuerte yo no menté la madre. Lo dije de otra forma que da la sensación, pero a la madre jamás", añadió.

"Si así fuera, el jugador tiene el derecho a meterme un cabezazo. Yo me pongo en el lugar del jugador, y a mi me tocan a mi madre, le arranco la cabeza. A la madre no se toca, hermano", concluyó.