El Alianza Lima vs Sport Boys podría no jugarse por este motivo

Aún no arranca la Liga 1 pero los problemas ya comienzan y es que se conoció que el partido entre Alianza Lima y Sport Boys que estaba pactado para jugarse en el estadio Alejandro Villanueva podría no llevarse a cabo como estaba previsto por un tema de deudas en el cuadro visitante.

Resulta que la Federación Peruana de Fútbol (FPF), exigió a los equipos que conforman la Primera División del fútbol peruano que acrediten que no tienen deudas para que así, puedan participar sin ningún problema del certamen pero Sport Boys tiene más de un problema económico y no sería programado para el duelo del viernes.

La Comisión de Licencias de la FPF ha señalado que los rosados no han cumplido con el artículo 7 de las bases donde se menciona que no se puede empezar el torneo con montos por abonar y el Boys debe en la actualidad 230 mil dólares a la Agremiación y 55 mil soles a la ADFP y hasta el momento no hay una respuesta clara de la directiva rosada para regularizar estos pagos.

La Agremiación le ha dado plazo al cuadro chalaco para que cancele antes del viernes el monto de 50 mil dólares y el resto de la deuda la refinancie en el presente año como medida de solución transitoria. "Safap solo exige que cumpla con las cuotas que se vencieron...", reveló una fuente del sindicato de futbolistas.

Esta noticia no caería nada bien en Alianza Lima ya que su debut ante los chalacos coincide con la fecha de su aniversario y podría verse empañado por este tema ya que tenían todo preparado para armar una verdadera fiesta en Matute considerando que las tribunas populares ya se agotaron.

La Comisión de Licencias sigue de cerca este desenlace y en cualquier momento podría pronunciarse y determinar si se llevará a cabo o no el duelo entre blanquiazules y porteños.