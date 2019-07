Christian Ramos y el día que se burló del estadio de Universitario

En el fútbol, el pasado a veces no se perdona. Menos en redes sociales. Christian Ramos hoy es el flamante refuerzo de Universitario para el Torneo Clausura 2019 y más allá de las discrepancias por su pasado en el eterno rival o su presente futbolístico, varios hinchas no olvidan aquella vez que osó burlarse del que hoy es su nuevo estadio.

El 19 de septiembre del 2013 Juan Aurich visitaba a Universitario en el Monumental por la tercera fecha de la Liguilla Par del Descentralizado y más allá del favoritismo del equipo de Ángel Comizzo, los dirigidos por Roberto Mosquera dieron la sorpresa y se llevaron el triunfo por la mínima con gol de Roberto Ovelar.

En el post partido, Erick Delgado sacó pecho por el resultado en Twitter con un polémico mensaje: "Vinimos al gallinero y los alborotamos, vamos muchachos". Christian Ramos no quiso ser menos y lanzó un mensaje que hoy le recuerdan los hinchas de su nuevo club: "Silenciamos el cabromental".

Ni bien se oficializó el fichaje de Christian Ramos por Universitario, el polémico mensaje empezó a circular en redes sociales y volvió a causar indignación en unos hinchas que, más allá de la polémica, le pondrán la vara alta a un defensor de selección.

Ahora bien, Christian Ramos llega a reforzar una demarcación sensible para Universitario debido a las lesiones de Alberto Rodríguez, la inexperencia de algunos elementos y el discutido rendimiento del uruguayo Guillermo Rodríguez. La cuestión es que la 'Sombra' no llega en su mejor momento: fue dejado de lado del Al-Nassr, no brilló en Melgar en su vuelta al fútbol peruano y no fue convocado por la Selección Peruana a la Copa América 2019.

¿Qué fue de la historia luego de aquel Universitario-Juan Aurich en el Monumental? El equipo de Ángel Comizzo se impuso en la Liguilla Par, venció a Real Garcilaso en la final nacional y alzó su vigésimo sexto título nacional.

EL DATO:

Christian Ramos podría hacer dupla con Alberto Rodríguez y conformar la zaga central con la que Perú clasificó al Mundial Rusia 2018.