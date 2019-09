¡Hermosa! Alianza Lima presentó su tradicional camiseta morada versión 2019 en homenaje al Señor de los Milagros

A través de las redes sociales, Alianza Lima presentó la nueva indumentaria deportiva de color morado que utilizará en el mes de octubre en la Liga 1 en homenaje al Señor de los Milagros.

El tradicional uniforme es de tecnología Dri-Fit y de ajuste Slim-Fit. El club anunció que la camiseta ya se encuentra a la venta en la página web de Marathon a un precio de S/. 199.00 Soles.

Los partidos que jugará Alianza Lima en octubre

Alianza Lima vs Pirata

San Martín vs Alianza Lima

Alianza Lima vs Mannucci

FBC Melgar vs Alianza Lima

Íntimos lideran el Torneo Clausura y quieren dispararse

Alianza Lima es uno de los líderes del Torneo Clausura con 10 puntos. Los íntimos comparten el primer lugar con Sport Huancayo, Unión Comercio y Universitario de Deportes. Este domingo reciben a Ayacucho FC en Matute con la obligación de ganar para dispararse.

"Viendo el vaso medio lleno, veo un equipo de Alianza que va primero, que de los 6 puntos de local sacó 6, de 9 de visita ganó 4. Estamos bien ubicados y tenemos muy lindos partidos por delante, seguimos con la misma ilusión de siempre.

Nos vamos a preparar esta semana como lo hacemos siempre para jugar un partido ante Ayacucho FC que pensamos será parejo y difícil como lo son todos", manifestó Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

El técnico aliancista no contará con Kevin Quevedo y Pedro Gallese, quienes están con la Selección Peruana en Estados Unidos. Ambos podrán reaparecer contra UTC en Cajamarca.