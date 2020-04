Alianza Lima iba a fichar a Miguel Torres en el 2007 pero cometió un error: "Que más puede pedir" [VIDEO]

Las anécdotas de los futbolistas siempre serán bien recibidas más aún en estos tiempos de Coronavirus que tanto afecta al mundo. En este caso Miguel Ángel Torres, exjugador de Universitario, contó una de ella que deja mal parado a Alianza Lima.

Era el año 2007 -según reveló MIguel Ángel Torres- estuvo cerca de fichar por Alianza Lima, sin embargo el propio futbolista decidió quedarse en su equipo que era Cienciano.

“En enero de 2007 la dirigencia de Alianza se contacta conmigo para ir allá. Yo quería regresar a Lima porque en Alianza, "U" y Cristal tienes más protagonismo”, señaló en "Hablando Fútbol".

“En ese entonces hablo con mi representante y Cienciano hizo una propuesta igual que la de Alianza. Le dije que me paguen 500 o mil dolares más y voy”, agregó el jugador que es identificado con Universitario.

Paro algo más ocurrió. “En Alianza dijeron algo con lo cual decido no ir: ‘dile a Miguel que va a estar en Alianza, que más puede pedir’. Entonces decido no ir y me quedé en Cienciano”, sentenció Miguel Ángel Torres.

La nota con Miguel Ángel Torres - Facebook