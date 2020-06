‘Rabona’ Vásquez sobre los partidos entre ‘U’ vs Alianza: “Parecen clásicos de España” [VIDEO]

La última vez que estuvo en un equipo fue a inicios del 2017. Después de desligarse del Wil de Suiza, Andrés Vásquez no ha vuelto a estampar su firma por un club, aunque cuenta que aún tiene ganas de jugar al fútbol de manera profesional.

“Ahorita la verdad que no sé. Sí me gustaría jugar, pero como ya voy a tener 33 años y tengo a mi hija en Suecia, tendría que ser una propuesta interesante para que me quede acá (Lima) o en cualquier sitio”, le contó ‘Rabona’ a Líbero.

Además, el exjugador del Zúrich agregó lo siguiente: “Se podría decir que estoy retirado, porque no he jugado hace tiempo a nivel profesional”.

Producto de su estadía en Lima en estos últimos meses, cuenta que también tuvo la chance de poder ir a ver un partido entre Universitario y Alianza quedando gratamente sorprendido por el espectáculo.

“Mi familia, la gran mayoría son hinchas de la ‘U’. Pude ir a ver el último clásico entre Universitario y Alianza Lima. No es un nivel bajo, es un nivel respetable. Claro que no es el mejor de Sudamérica, pero sí me gusto el interés del peruano, cómo se vive”, señaló el volante de 32 años.

Andrés Vásquez también contó que los clásicos del fútbol peruano no tienen nada que envidiarle a los de otros países. “Al ver el estadio, toda la calidad, fuera de la calidad de los jugadores, parece un clásico de España. Tiene todo lo que tiene un clásico de Europa”, enfatizó ‘Rabona’.

Por último, contó que estuvo cerca de militar en el fútbol peruano, pero que las conversaciones no llegaron a buen puerto: “En el 2012 tuve un acercamiento con Universitario y con Cienciano también por ese tiempo”.