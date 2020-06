Juan Carlos Bazalar volvió a dar positivo por coronavirus [FOTO]

El Perú y el mundo viven momentos difíciles por el coronavirus, pandemia que viene cobrando la vida de miles de personas en muchos países. Además, la cifra de contagiados no cesa y ahora último, se conoció que Juan Carlos Bazalar, exjugador del Cienciano, volvió a dar positivo.

Resulta que el actual DT del Credicoop de Juliaca, se le realizó un examen de descarte el mes pasado y salió que era portador del COVID-19. Rápidamente, Bazalar acató todas las recomendaciones. Sin embargo, el mismo técnico confirmó que en una reciénte prueba, volvió a salir que tiene el mencionado virus.

“Quiero contarles que hoy, después de 14 días en aislamiento cumpliendo con los protocolos, me volvieron hacer una prueba rápida y volví a dar positivo de COVID-19. No contaba con esta noticia ya que no tengo síntomas”, escribió Bazalar en su cuenta oficial de Twitter.

Luego, el estratega de Credicoop agregó lo siguiente: “En ese momento llamé rápidamente a mi familia a poder comunicarle que se cuiden mucho más y que eviten salir de casa. Afectado con esta noticia seguiré con aislamiento y pedirles que sean conscientes de la situación, protéjanse lo que más puedan”.

Como se recuerda, el pasado 21 de mayo, el excampeón de la Copa Sudamericana con Cienciano, informó en redes sociales que tanto él como el plantel de Credicoop de San Román, dieron positivo por coronavirus.

Juan Carlos Bazalar y los futbolistas del Credicoop infectados, se mantienen en un hotel de San Román cumpliendo con el aislamiento social a la espera de que pronto, mejore toda esta situación.