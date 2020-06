Bundesliga 2020: ver programación, canales TV y horarios de la fecha 30 del torneo alemán

EN VIVO VER Bundesliga 2020 ONLINE EN DIRECTO | El torneo alemán no se detiene y este viernes empieza a disputarse la jornada 30 en la cual habrá grandes choques como el Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen y el Dortmund vs Hertha Berlín.

La anterior jornada de la Bundesliga deparó más de una emoción. El líder Bayern Munich sigue intratable y no tuvo piedad del Dusseldorf, equipo al que goleó 5-0 en el Allianza Arena por lo que mantiene sus siete puntos de diferencia con el Borussia Dortmund.

Sin embargo, el ‘Vendaval Amarillo’ no pierde la esperanza y también hizo los deberes y humilló al Paderborn por 6-1 con una destacada actuación de Jadon Sancho, quien anotó en tres oportunidades para asegurar la victoria del Dortmund.

Leipzig se reencontró con la victoria. Los ‘Toros’ vencieron 4-2 al Colonia y, matemáticamente, siguen en la lucha también por quedarse con la Bundesliga. Además, quieren asegurar su boleto a la próxima Champions League.

En el tema del descenso, Werder Bremen parecía encontrar el camino, pero fue vapuleado en casa al caer 3-0 con el Frankurt y ya no tiene más margen de error si quiere seguir en la Bundesliga la próxima temporada y tendrán que ganarle sí o sí al Wolfsburgo.

A falta de cinco jornadas para que acabe la Bundesliga, aún nada está dicho y los equipos buscarán las victorias para cumplir sus objetivos planteados a inicios de temporada.

Bundesliga | Programación de la fecha 30

Esta es la programación de la jornada 30 de la Bundesliga.

Viernes 5 de junio

Friburgo vs Monchengladbach 1:30 p.m. (hora peruana)

Sábado 6 de junio

Leverkusen vs Bayern Múnich 8:30 a.m. (hora peruana)

Leipzig vs Paderborn 8:30 p.m. (hora peruana)

Dusseldorf vs Hoffenheim 8:30 p.m. (hora peruana)

Frankfurt vs Mainz 05 8:30 p.m. (hora peruana)

Dortmund vs Hertha Berlín 11:30 a.m. (hora peruana)

Domingo 7 de junio

Bremen vs Wolfsburgo 6:30 a.m. (hora peruana)

Unión Berlín vs Schalke 04 8:30 a.m. (hora peruana)

Augsburgo vs Colonia 11:00 a.m. (hora peruana)

Bundesliga 2020 | Canales de transmisión

Friburgo vs Monchengladbach Fox Sports y ESPN Play

Leipzig vs Paderborn Fox Sports y ESPN Play

Leverkusen vs Bayern Múnich ESPN 2

Frankfurt vs Mainz 05 ESPN Play

Dusseldorf vs Hoffenheim ESPN Play

Dortmund vs Hertha Berlín ESPN 2

Bremen vs Wolfsburgo Fox Sports 2 y ESPN Play

Unión Berlín vs Schalke 04 ESPN 2

Augsburgo vs Colonia ESPN 2

¿A qué hora juega el Bayern Múnich?

Bayern Múnich enfrentará al Leverkusen. El encuentro está programado para el sábado a las 8:30 a.m. (hora peruana).

¿A qué hora juega el Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund recibirá al Hertha Berlín el sábado a las 11:30 a.m. (hora peruana).

Bundesliga 2020 | Tabla de posiciones

A continuación, revisa cómo marcha la tabla de posiciones de la Bundesliga 2020.