Werder Bremen vs Frankfurt [FOX Sports 2 EN VIVO] Duelo pendiente por Bundesliga

Fox Sports 2 EN VIVO Werder Bremen vs Frankfurt ONLINE | Este miércoles 3 de junio se juega el partido por la fecha 24 de la Bundesliga. El duelo está pactado para la 1:30 p.m. (hora peruana) en el Weserstadion y será transmitido EN DIRECTO por ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

El momento de la verdad. El Werder Bremen tiene una oportunidad inmejorable de abandonar la zona de descenso ante el Eintracht Frankfurt, el peor visitante de la Bundesliga en un duelo aplazado de la Jornada 24.

Con la posible vuelta de Claudio Pizarro, el equipo de Florian Kohfeldt quiere confirmar su ascenso futbolístico tras sumar 7 puntos de 12 posibles desde el reinicio de la Bundesliga.

Tras un primer tramo de temporada decepcionante, el Werder Bremen se ha vuelto fiable a nivel defensivo, una de sus taras, y aspira a seguir en esa senda ante el Eintracht Frankfurt del portugués André Silva.

Para ello contará con un equipo más consolidado y jugadores en excelente momento como el kosovar Milot Rashica y el alemán Leonardo Bittencourt, autor del gol del triunfo ante el Schalke 04.

El Eintracht Frankfurt, por su parte, se encuentra muy lejos de la pelea por una clasificación europea y, de perder ante Werder Bremen, podría acercarse a los puestos de promoción y descenso.

El equipo de Adi Hütter tiene 32 puntos, 7 por encima del penúltimo Werder Bremen y a 5 de la zona de promoción, por lo que una derrota supone volverse un rival directo para el equipo de Claudio Pizarro.

El Werder Bremen llega mejor, pero el Eintracht Frankfurt es un rival de mucho cuidado y que por nada del mundo quiere afrontar la recta final de la Bundesliga con el terror y la presión que implica la lucha por el descenso.

Werder Bremen vs Frankfurt | Alineaciones probables

Werder Bremen: Pavlenka, Veljkovic, Vogt, Moisander (c), Gebre Selassie, M. Eggestein, Klaassen, Friedl, Bittencourt, Sargent, Rashica.

Frankfurt: Trapp, Abraham (c), Hasebe, Hinteregger, Chandler, Kohr, Rode, Kostic, Kamada, Gacinovic, André Silva.

Werder Bremen vs Frankfurt | Horario y canal de TV

